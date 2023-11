Braunschweig. Das Institut untersucht unter anderem Getreide, Fertiggerichte und Nahrungsergänzungsmittel. Das Gebäude soll 2025 fertig sein.

Der Bau des neuen Institutsgebäudes des Lebensmittel- und Veterinärinstituts Braunschweig/Hannover am Standort Braunschweig geht voran. Am Freitag feierte das Staatliche Baumanagement Hannover an der Dresdenstraße im Heidberg Richtfest. Der Neubau ist der Behörde zufolge erforderlich, da eines der drei Institutsgebäude massive Mängel beim Brandschutz und an der Lüftungsanlage hat. Auch die technischen Installationen seien abgängig und würden heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung habe ergeben, dass ein Neubau wirtschaftlicher sei als eine Sanierung. Das alte Gebäude soll abgerissen werden.