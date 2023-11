Braunschweig. Für 12,50 Euro gibt‘s ein Tagesticket für die gesamte Region und Gutscheine für den Braunschweiger Weihnachtsmarkt im Wert von 10 Euro.

Am 29. November öffnet der Weihnachtsmarkt. Für eine bequeme und einfache An- und Abreise bietet die Braunschweig Stadtmarketing GmbH zusammen mit dem Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) erstmals ein Weihnachtsmarkt-Kombiticket an. Es kostet 12,50 Euro und beinhaltet Weihnachtsmarktgutscheine im Gesamtwert von zehn Euro sowie ein Tagesticket für den öffentlichen Nahverkehr mit Bus, Tram und Nahverkehrszug. Das Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet, also in den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel sowie in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg.

„Besonders während der Adventszeit sind die öffentlichen Verkehrsmittel eine lohnende Alternative, da man keinen Parkplatz zu suchen braucht und nicht zu Fuß oder mit dem Rad durch die Dunkelheit muss. Und natürlich auch, weil man einen Glühwein genießen kann, wenn man möchte, weil man ja nicht mehr selbst fahren muss“, sagt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings, laut einer Pressemitteilung. „Die Innenstadt ist mit Bus und Bahn gut zu erreichen. Mit dem Kombiticket möchten wir eine günstige Möglichkeit bieten, das einmal auszuprobieren.“

Der Weihnachtsmarkt-Gutschein ist in vier Abschnitte je 2,50 Euro unterteilt

Das Ticket ist ab sofort erhältlich: in der Touristinfo, Kleine Burg 14, im Kundencenter der BSVG am Bohlweg 26, bei den unter www.braunschweig.de/kombiticket aufgelisteten Vorverkaufsstellen des VRB. Beim Online-Kauf kommen für eine Bestellung von bis zu neun Tickets Versandkosten in Höhe von 3,50 Euro dazu, bei höheren Bestellmengen steigen die Versandkosten.

Zur Nutzung des Fahrscheins müssen die Fahrgäste vor Fahrtantritt das Datumsfeld ausfüllen, einmal unterschreiben und einen Lichtbildausweis mit sich führen. Der 10-Euro-Gutschein für den Weihnachtsmarkt ist in vier Abschnitte je 2,50 Euro unterteilt, sodass er bei verschiedenen Ständen einlösbar ist. Vor dem Einlösen des Gutscheins ist der Fahrschein abzutrennen.

Partner und Unterstützer sind neben dem VRB auch der Arbeitsausschuss Innenstadt Braunschweig und die städtische Wirtschaftsförderung Braunschweig Zukunft GmbH.

red