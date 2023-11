Unbekannte brechen in vier Häuser im Kanzlerfeld ein

Braunschweig Die Polizei Braunschweig meldet eine Einbruch-Serie, die sich am Freitagabend in dem Stadtteil ereignet hat. Was dazu bekannt ist.

Unbekannte sind am Freitagabend im Kanzlerfeld in mehrere Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Täter nutzten dafür vermutlich die früh einsetzende Dunkelheit aus, um in Häuser einzubrechen, in denen offensichtlich niemand zu Hause war, so die Polizei Braunschweig.

Insgesamt wurden der Polizei vier Einbruchtaten gemeldet, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb. Auf der Suche waren die Täter nach Wertgegenständen, in einem Fall erfolgreich. Die Täter brachen Fenster und Terrassentüren auf und verschafften sich so Zugang zu den Häusern.

Die Kriminalpolizei nahm jeweils die Tatorte auf, sicherte Spuren und fertigte Strafanzeigen wegen Einbruchdiebstahl. Die „Dunkle Jahreszeit“ ruft erfahrungsgemäß Einbrecher auf den Plan. Aus gegebenen Anlass weist die Polizei Braunschweig auf das Informationsangebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle hin.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de