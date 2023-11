Dreijähriges Kind auf Waschanlagen-Gelände schwer verletzt

Bei einem Unfall auf dem Gelände einer Waschanlage in Bohmte im Landkreis Osnabrück ist ein drei Jahre altes Kind am Samstag schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Wagen rückwärts aus einer sogenannten Waschbox heraus. Dabei erfasste das Auto den Jungen, der hinter dem Fahrzeug war. Das Kind wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen war der dreijährige Junge mit einer anderen Person vor Ort, die ihr Fahrzeug in einer benachbarten Waschbox säuberte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 59-Jährigen aufgenommen. Sie will herausfinden, warum der Mann das Kind beim Rückwärtsfahren nicht sah.

Antike Gegenstände aus Hildesheimer Museum gestohlen

Aus dem Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim sind drei antike Objekte gestohlen worden. Die Polizei ist nach der Tat in der Stadt in Niedersaschsen nun auf der Suche nach Zeugen. Der Einbruch in der Nacht auf Montag war zunächst als ein erfolgloser Diebstahls-Versuch wahrgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag gemeinsam mitteilten. Dass tatsächlich Gegenstände fehlten, wurde erst drei Tage später bemerkt. Daraufhin durchsuchten die Ermittler den Tatort erneut intensiv nach Spuren.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über ein Fenster im ersten Stock in das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim, wo sie ihr Diebesgut erbeuteten: zwei Kerzenleuchter und ein sogenannter Schultertopf, ein antikes Gefäß. Zum Wert der Objekte machte die Polizei vorerst keinerlei Angaben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildesheim zu melden.

