Wieder Palästina-Demo auf dem Braunschweiger Schlossplatz

660 Menschen kamen am 21. Oktober zur pro-palästinensischen Kundgebung auf dem Braunschweiger Schlossplatz (Archivbild).

Vor dem Hintergrund der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten gibt es auch am Wochenende wieder wie zahlreichen Städten Pro-Palästina-Demonstrationen. So auch erneut auf dem Braunschweiger Schlossplatz.

Dort hatten sich bereits am 14. Oktober 660 Menschen versammelt, um vor allem auf die Lage der Palästinenser im Gazastreifen aufmerksam zu machen.

Kundgebung auf dem Schlossplatz beginnt am Samstag um 15 Uhr

So nun auch am Samstag, 21. Oktober, wieder, nachdem sich die Lage in Israel und im Gazastreifen nach dem Überfall und den andauernden Angriffen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas und der Antwort Israels mit Raketenangriffen und einer angekündigten Bodenoffensive, um die Hamas zu zerstören, weiter zugespitzt hat.

Dieses Mal ist es der Deutsche Palästinensische Verein (DPV) in Braunschweig, der laut eigener Mitteilung eine Kundgebung unter dem Titel „Ein Ruf nach Frieden und Gerechtigkeit“ veranstaltet.

Im Mittelpunkt der Kundgebung auf dem Schlossplatz steht am Samstag ab 15 Uhr die aktuelle Situation der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Dort herrscht eine katastrophale Situation, auf die mehrere Redner und Organisationen aufmerksam machen wollen. Die Veranstaltung ist nach Angaben des Deutschen Palästinensische Vereins bis 17.30 Uhr angesetzt.

Veranstalter: „Weltgemeinschaft muss den Palästinensern helfen“

Auf die Terrorangriffe der Hamas als Auslöser der aktuellen Krise im Nahen Osten geht der Verein in seiner Presseerklärung zur Kundgebung in Braunschweig nicht ein. Stattdessen heißt es: „Wir fordern das unverzügliche Ende der Aggression gegen die Palästinenser. Die Weltgemeinschaft muss den Palästinensern helfen und sich nicht bedingungslos auf die Seite Israels stellen.“

Die Hamas hatte Israel mit mehreren Tausend Raketen und hunderten Kämpfern angegriffen. Diese richteten in mehreren Orten Süd-Israels ein Blutbad an und töteten insgesamt mehr als 1300 Menschen. Rund 200 Menschen wurden als Geiseln verschleppt.

Israel bombardiert den Gazastreifen seither fast ununterbrochen und droht mit einer Bodenoffensive, um die Hamas komplett zu zerstören. Bei den Angriffen auf den abgeriegelten Gazastreifen, in dem auf engstem Raum 2,1 Millionen Menschen leben und sich eine humanitäre Katastrophe abzeichnet, wurden bisher mehrere Tausend Menschen getötet. Mehrere Hunderttausend sind auf der Flucht. red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de