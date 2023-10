Pro-palästinensische Kundgebung in Braunschweig angekündigt

In Siegen haben sich am Freitag etwa 250 Menschen zu einer pro-palästinenischen Demo versammelt. In Braunschweig ist eine Kundgebung in ähnlicher Größe für Samstag angekündigt.

Angesichts des sich weiter zuspitzenden Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Organisation Hamas sowie Drohungen gegen Juden weltweit haben sich auch die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen auf Kundgebungen und Aktionen vorbereitet. Bislang sei für den Samstagnachmittag eine Kundgebung in Braunschweig angekündigt, sagte am Freitag ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover.

„Darüber hinaus sind keine entsprechenden Demonstrationen angemeldet“, sagte er. Die Polizei sei aber auch auf spontane Zusammenkünfte vorbereitet und „hochgradig sensibel“, was das Zeigen von Symbolen angehe, die Verachtung für Israel ausdrücken.

Pro-palästinensische Demo in Braunschweig – Start ist am Samstag auf dem Schlossplatz

In Braunschweig hat die Gruppe „Migrantifa“ für Samstag ab 15 Uhr eine Kundgebung mit dem Titel „Menschenrechte für Palästinenser*innen“ angezeigt. Die Versammlung beginnt auf dem Schlossplatz, sodann ist ein Zug durch die Innenstadt vorgesehen. Erwartet werden 200 Personen. Niedersachsens Innenministerium wies darauf hin, dass die Polizei mit ausreichenden Kräften anwesend sein werde.

„Migrantifa“ machte in den Sozialen Netzwerken deutlich, jegliche Form von „Rassismus, Antisemitismus, Volksverhetzung, Krieg und Gewalt“ abzulehnen – Verstöße sollen zum Ausschluss der Solidaritäts-Demo führen. Und weiter: „Bleibt friedvoll, achtsam und lasst euch nicht auf emotionale Diskussionen mit Gegendemonstrant*innen ein, welche die Menschenrechte von Palästinenser*innen absprechen.“

Bereits in der Vergangenheit hatte es pro-palästinensische Demonstrationen in Braunschweig gegeben, organisiert etwa vom Deutsch-Palästinensischen Verein und dem Friedenszentrum. Am Donnerstag wiederum hatte es als Reaktion auf den Hamas-Terror eine Solidaritäts-Kundgebung für Israel in Braunschweig gegeben. Nach Angaben der Polizei waren 440 Menschen dem Aufruf der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Braunschweig gefolgt.

