Jugendliche stehlen israelische Flagge vor Braunschweiger Rathaus

Braunschweig Dann suchen Polizisten in der Stadt spektakulär nach den Tätern – und finden sie. Auch der Staatsschutz ermittelt. Doch es gibt einen Misserfolg.

Die Flagge, die am Dienstag vor dem Braunschweiger Rathaus aufgehängt wurde, ist verschwunden.

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend die israelische Flagge vom Fahnenmast vor dem Braunschweiger Rathaus gerissen und sind in Richtung Domplatz geflüchtet. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Zeuge die Tat und verständigte sofort die Beamten. Die Flagge war erst am Dienstag als Zeichen der Solidarität mit dem Staat Israel durch die Stadt Braunschweig vor dem Rathaus aufgehängt worden.

Umgehend setzte die Polizei alle Funkstreifenwagen im Stadtgebiet ein. Alle möglichen Fluchtwege wurden besetzt. Im Bereich der Neuen Straße konnten die Ermittler drei Personen antreffen. Zwei Personen konnten die Beamten stellen, einer dritten Person gelang es zunächst zu flüchten. Bei den gestellten Personen handelte es sich um einen 16-Jährigen und einen 19-Jährigen. Zu der geflüchteten Person wurde eine Personenbeschreibung an alle anderen Einsatzkräfte ausgegeben.

Vermisste israelische Flagge bleibt verschwunden

Aufgrund dieser Personenbeschreibung konnte eine Funkstreifenbesatzung zwei verdächtige Personen auf der Kaiserstraße ermitteln. Die Personen wurden kontrolliert. Auch hier gelang einer Person zunächst die Flucht. Hierbei handelte es sich um die Person, die zuvor schon auf der Neuen Straße geflüchtet war. Bei der anderen Person handelte es sich um einen 17-Jährigen.

Nach kurzer Zeit rief eine Hinweisgeberin bei der Polizei an und teilte mit, dass Sie eine verdächtige Person im Garten eines Mehrfamilienhauses am Neuen Weg gesehen habe. Das Gelände würde sofort von Einsatzkräften umstellt und durchsucht. Unter Laub vergraben wurde hier die Person aufgefunden, die zuvor zweimal geflüchtet war. Es handelte sich um einen 17-Jährigen.

Im Anschluss wurden sämtliche infrage kommenden Fluchtwege nach der gestohlenen Flagge abgesucht. Sie bleibt jedoch verschwunden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de