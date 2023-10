In Braunschweig hat ein Unbekannter mehrere Tage in einem fremden Wohnwagen gelebt (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Unbekannter lebt in Braunschweig über Tage in fremdem Wohnwagen

Ein Unbekannter ist offenbar in einen Wohnwagen im Univiertel eingebrochen und hat dort über einen längeren Zeitraum gewohnt. Am Montag ging eine Braunschweigerin zu ihrem Wohnwagen, den sie an einer Straße im Univiertel abgestellt hatte, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Sie war einige Zeit nicht mehr dort gewesen. Sie bemerkte, dass ein Fenster beschädigt und eine Tür nicht verschlossen war und informierte die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass mehrere Befestigungen des Heckfensters abgebrochen waren. Offensichtlich war es jemandem gelungen, auf diesem Weg in den Wohnwagen zu gelangen.

Offenbar hatte die Person über mehrere Tage in dem Braunschweiger Wohnwagen gewohnt

Im Wohnwagen stellten sie zusammen mit der Eigentümerin diverse Veränderungen fest. Scheinbar hatte dort jemand über mehrere Tage gewohnt und auch Essen zubereitet. Im Wohnwagen befanden sich diverse Gegenstände, die nicht der Braunschweigerin gehören. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

