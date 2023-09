Gerettete Katzen: Braunschweiger Tierheim sucht ruhiges Zuhause

Braunschweig Die beiden Rassekater wurden vom Tierrettungsdienst aus einer Wohnung geholt, in der 16 weitere Katzen und zwei Hunde lebten.

Diese Woche sucht das Braunschweiger Tierheim gleich für zwei Kater eine neue Bleibe: Die beiden Rassekater Imano (Balinese) und Kaspar (Siam) wurden laut Tierheimleiterin Verena Geißler mit 16 weiteren Katzen in einer Wohnung gehalten. Das Veterinäramt habe sie sichergestellt und den Tierrettungsdienst eingeschaltet.

„Die beiden zweijährigen Kater sind im Tierheim sehr zurückhaltend und möchten bislang noch nichts mit uns zu tun haben“, sagt Geißler. „Auch bei ihren Vorbesitzern zeigten sich Imano und Kasper sehr ängstlich. Das Einfangen der vielen Tiere in der kleinen Wohnung war natürlich sehr stressig für die Katzen, sodass sie erst einmal wieder Vertrauen zum Menschen fassen müssen.“

Die beiden Kater brauchen viel Zeit, bis sie zutraulicher werden

Mit den 18 Katzen lebten auch noch zwei kleine Hunde in der Wohnung. Daher sind Imano und Kaspar das Zusammenleben mit anderen Tieren gewohnt.

Die verunsicherten Kater würden ihr zufolge auch abwehrend reagieren, wenn sie zu sehr bedrängt werden. Daher sollten keine kleinen Kinder in ihrem neuen Zuhause leben. Ihre neuen Besitzer müssen ihnen viel Zeit geben, um das Eis brechen zu können. „Wir wünschen uns einen ruhigen Haushalt für Imano und Kaspar, in dem sie gemeinsam leben dürfen“, so Geißler.

Kontakt zum Braunschweiger Tierheim

Wer Interesse an den Katzen oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: (0531) 500007. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

red

