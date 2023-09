Bombendrohung in Braunschweig: Förderschule geräumt

Laut der Pressestelle der Braunschweiger Polizei wurde am Donnerstagmorgen die Astrid-Lindgren-Schule in der Schuntersiedlung geräumt. Hintergrund ist demnach eine Drohung eines ehemaligen Schülers in den sozialen Medien, derzufolge er eine Bombe in der Förderschule platziert hat. Die Polizei geht allerdings nicht davon aus, dass die Bombe tatsächlich existiert.

Dennoch hätten die Beamten die Schule gemeinsam mit der Feuerwehr räumen lassen. Zur Stunde sind Sprengstoffspürhunde im Einsatz, die das Gebäude durchsuchen. Die Schüler sind in einer nahen Kirche untergebracht und werden von Lehrer und Feuerwehrpersonal betreut.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

