Braunschweig: 14-Jährige bei Unfall verletzt - Fahrer flüchtet

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Unfall in Braunschweig. (Symbolbild)

An der Kreuzung Dankwardstraße/Bohlweg ereignete sich bereits am Donnerstag, 21. September, in Braunschweig ein Autounfall, bei dem eine 14-Jährige leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, habe sie mit einer Freundin den Bohlweg überqueren wollen, als ein eigentlich stehendes Fahrzeug wieder losgefahren sei und dabei eines der Mädchen anfuhr. Sie sei daraufhin zu Boden gestürzt und habe einen Schock erlitten. Rettungskräfte betreuten die 14-Jährige.

Braunschweig: Polizei sucht Zeugen zum Unfall

Der Fahrer des Unfallautos sei danach über den Bohlweg in Richtung Stobenstraße weitergefahren, ohne anzuhalten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Der Unfallwagen ist nach Angaben der Polizei ein grauer Transporter. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 476 3935 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de