SPD/Grüne: Braunschweig soll Dennis-Schröder-Sporthalle erhalten

Angesichts des herausragenden sportlichen Erfolgs der Basketball-Nationalmannschaft regen die Ratsfraktionen der SPD und der Grünen in Braunschweig an, die Sporthalle der IGS Franzsches Feld in der Grünewaldstraße nach Basketballstar Dennis Schröder zu benennen. Sie wollen einen entsprechenden Antrag in die Ratsgremien einbringen, kündigen sie an.

„Deutschland ist zum ersten Mal in der Geschichte Basketball­-Weltmeister geworden – und maßgeblich dazu beigetragen hat mit Dennis Schröder, dem Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, ein Braunschweiger!“, freut sich Christoph Bratmann, Vorsitzender der SPD-Fraktion, laut der gemeinsamen Pressemitteilung. „Mit der Benennung der Sporthalle wollen wir seine sportlichen Leistungen, aber auch sein soziales Engagement ehren.“ Dennis Schröder habe trotz seines internationalen Erfolges seine Heimatstadt Braunschweig nie vergessen und sich im Rahmen von sportlichen und sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche eingesetzt.

„ Dennis Schröder eine tragende Säule im Basketball-Bereich für die Stadtgesellschaft“

Frank Graffstedt, sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, betont: „Mit der Dennis-Schröder-Basketball-Academy fördert er beispielsweise junge Basketballtalente in Braunschweig und der Region.“ Ab 2024 setze Schröder vor diesem Hintergrund gemeinsam mit der „United Kids Foundation“, dem Kinderhilfswerk der Volksbank Brawo, auch das Programm „jump4future“ um, um insbesondere sozial benachteiligte Kinder an den Basketball-Sport heranzuführen. „Braunschweig ist Sport-Stadt und Dennis Schröder eine tragende Säule im Basketball-Bereich für die Stadtgesellschaft. Mit der Benennung der Sporthalle möchten wir seinen Einsatz würdigen, so Graffstedt weiter.

Die Sporthalle der IGS Franzsches Feld an der Grünewaldstraße im Östlichen Ringgebiet. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Gordon Schnepel, sport- und schulpolitischer Sprecher der Grünen, ergänzt in der Pressemitteilung: „Uns ist dabei wichtig, dass unsere Initiative aus der Politik natürlich nur ein Vorschlag sein kann. Wir als Politik wollen lediglich den Impuls geben, damit der Prozess ins Rollen kommt. Am Ende hat die Schulgemeinschaft das letzte Wort und entscheidet, ob es schließlich heißt: ‚Ja, wir wollen unsere Turnhalle nach Dennis benennen!‘. Natürlich erhoffen wir uns auch insgesamt einen weiteren Aufschwung des Basketballsports in Braunschweig. Aber sowohl für unseren Bundesligisten, die Basketballlöwen, wie auch für den Basketballnachwuchs brauchen wir dringend verbesserte Trainingskonditionen.“

„Mit Dennis Schröder klären, ob eine solche Benennung für ihn in Frage kommt“

Lisa-Marie Jalyschko, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagt: „Die Stimmung in der VW-Halle und auf dem Altstadtmarkt nach dem WM-Sieg hat klar gezeigt, dass auch die Braunschweiger*innen ihren Basketballstar gerne bleibend ehren möchten. Neben der Sporthallenbenennung gibt es noch weitere Möglichkeiten: Überlegenswert wäre es auch, Dennis Schröder an seiner ursprünglichen Wirkungsstätte im Prinzenpark zu ehren. Dennis hat im Prinzenpark viele Nachmittage mit Skaten und Basketball verbracht und wir wissen, dass ihm das Areal heute noch sehr am Herzen liegt. In jedem Fall sollten wir als Stadt nicht nur über Dennis Schröder reden, sondern auch mit ihm in den Dialog gehen, ob eine solche Benennung für ihn überhaupt in Frage kommt.“

Die beiden Ratsfraktionen weisen auch darauf hin, dass Schröder im Jahr 2020 die Basketball-Löwen als alleiniger Gesellschafter zu 100 Prozent übernommen und damit finanziell abgesichert habe. Im vergangenen Jahr war die Oskar-Kämmer-Schule zur Stärkung der Nachwuchs-Arbeit als Gesellschafterin mit eingestiegen. „Als Basketball-Talent entdeckt worden war Schröder als 11-Jähriger im Rahmen eines Basketballprojektes an der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld, deren Sporthalle zukünftig seinen Namen tragen soll.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de