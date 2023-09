Das sagt Braunschweig: Wie ehrt man einen Dennis Schröder?

Braunschweig Dennis-Schröder-Straße, Dennis-Schröder-Halle? Oder was? Wie kann Braunschweig seinen Basketball-Helden ehren? Das haben wir gefragt.

Das deutsche Team feiert nach dem Sieg. Mittendrin: Dennis Schröder, Daniel Theis und David Krämer, allesamt mit Vergangenheit in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Wir sind Weltmeister! Mit Dennis Schröder als Kapitän hat Deutschland am Sonntag den historischen Sieg bei der Basketball-Weltmeisterschaft errungen, und er selbst wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers gekürt. Damit reiht er sich ein in die Riege legendärer Basketballgrößen wie Shaquille O’Neal (1994), Dirk Nowitzki (2002) und Kevin Durant (2010).

Und damit ist auch Braunschweig Weltmeister! Denn der Triumph trägt auch die Handschrift Braunschweigs, jene Stadt nämlich, wo ein Dennis Schröder und auch sein Teamkollege Daniel Theis das Basketballspielen erlernten. Entdeckt wurde Schröder im Alter von 12 Jahren von Basketballtrainer Liviu Călin auf einem Freiplatz beim Braunschweiger Prinzenpark. Zwischenzeitlich spielte er in Wolfenbüttel. 2011 dann der Einzug in die Bundesliga mit den New Yorker Phantoms Braunschweig. Und 2013 erfolgte der Wechsel in die US-Profiliga NBA.

Trotz dieses phänomenalen Aufstiegs: Schröder bleibt Braunschweig stets treu. Bodenständig. Nahbar. Übernimmt sogar in Zeiten der Corona-Krise den Braunschweiger Erstligisten Basketball Löwen als Alleingesellschafter. Ein Retter in der Not. Und Braunschweig? Braunschweig ist jetzt stolz auf seinen Goldjungen. Der WM-Triumph kurbelt dieses Gefühl nochmals an.

Am Freitag kehrt Dennis Schröder in seine Heimatstadt zurück. Ein gebührender Empfang soll erfolgen sowie ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Wir fragen uns: Was ist noch möglich? Wie ehrt man einen Dennis Schröder noch? Deshalb haben wir bei den Braunschweigern nachgefragt.

Dennis Schröder hat WM-Geschichte geschrieben

Endlich ein WM-Sieg! Aber für einige Befragten leider in der falschen Sportart. Fußball dominiert die Straßen Braunschweigs. Dennoch gibt es sie ­– die Basketballbegeisterten. Der 19-jährige Schüler Paul Schatta habe sich zwar nur die Highlights angeschaut, war aber begeistert von den „guten Spielzügen und Körben“. Er meint: „Ich denke, man könnte Schröder auch ehren, indem man eine Halle nach ihm benennt.“

Die Tunica-Halle, den Trainingsort der Basketball Löwen, jetzt noch umzubenennen, würde wenig Sinn ergeben. In zwei Jahren soll diese abgerissen werden. Aber an der Hamburger Straße, direkt am Eintracht-Stadion, könnte zukünftig ein neuer Basketball-Campus mit zwei Sporthallen entstehen. Vielleicht der neue Dennis-Schröder-Campus? Noch ist dieses Bauprojekt aber Zukunftsmusik.

Die 18-jährige Angel-Chioma Oguadinma ist sehr stolz auf Dennis Schröder und seine Leistung bei der Basketball-WM. Foto: Denise Rosenthal / FMN

Lucas Rätsch, 19 Jahre, Student aus Braunschweig könne sich vorstellen, das ehemalige Braunschweiger Wohnhaus des NBA-Superstars mit einer Tafel zu versehen: Hier wohnte Dennis Schröder. Die 18-jährige Angel-Chioma Oguadinma denkt noch größer ­– eine Statue fände sie passend. „Wir schulden ihm etwas. Er hat Geschichte geschrieben. Er hat Braunschweig an die Spitze gebracht“, meint sie und erwähnt beiläufig, dass Dennis‘ Mutter, Fatou Schröder, ihr früher Braids geflochten habe.

Ein Meilenstein für das deutsche Basketball

Es gibt sie – die Geschichten und Verbindungen von Braunschweigern zu Dennis Schröder. Benjamin Kellermann, Verkäufer in einem Sportwarengeschäft, hat in jungen Jahren gemeinsam mit Schröder Basketball gespielt. Der 28-Jährige erinnert sich: „Dennis war schon damals mit Abstand der mit dem besten Ballhandling.“ Auch Kellermann habe als Kind den Traum gehabt, Basketball in der Bundesliga zu spielen.

Benjamin Kellermann aus Braunschweig hat in seiner Jugend mit Dennis Schröder gemeinsam Basketball gespielt. Dass Schröder so ambitioniert an seinem Kindheitstraum drangeblieben ist, findet er krass. Foto: Denise Rosenthal / FMN

Dass Schröder ambitioniert an diesem Traum drangeblieben ist, findet er beeindruckend. Dennis bringe den deutschen Basketball vorwärts, so Kellermann: „Es ist natürlich für den deutschen Basketball ein Meilenstein und zeigt, was die deutsche Mannschaft inzwischen für eine Qualität erreicht hat und auf welchem Niveau sie spielen. Sie haben die USA rausgehauen. Serbien im Finale geschlagen. Top gespielt.“

Kellermanns Kollege, Timo Kassühlke, habe auch eine kleine Veränderung im Kaufverhalten seiner Kunden bemerkt – zwar nur minimal, aber direkt nach dem WM-Sieg der Basketballnationalmannschaft habe er direkt drei hochpreisige Basketballkörbe verkauft. Das passiere so sonst nicht. Vielleicht ein Zusammenhang? „Nach dem Sieg von Boris Becker in Wimbledon wurden die Tennisvereine ja auch überrannt“, scherzt Kassühlke.

Dennis Schröder rennt seinen Kontrahenten davon

Nichtsdestotrotz bleibt festzustellen: Die Euphorie nach einem WM-Sieg im Männerfußball sähe größer aus. Schade. Woran liegt das? Michael Zemke, 51 Jahre aus Braunschweig, habe die Basketball-WM kaum bis gar nicht verfolgt, weil lediglich das Finale im Free-TV übertragen wurde. Das Finale habe er aber mit seinem 83-jährigen Vater geschaut. „Er war erstaunt über Dennis Schröder, weil er ihn unglaublich schnell fand. Das ist seine Stärke – er ist schnell und technisch sehr gut“, erzählt Zemke. Stimmt! Durch seine Schnelligkeit, insbesondere im Eins-gegen-Eins, rennt Schröder seinen Kontrahenten davon.

Zemke selbst habe die Basketball-WM emotional aber nicht erreicht – obwohl er in seiner Jugend selbst gespielt habe und Basketball als tolle Sportart empfinde. In seinem Umfeld gäbe es auch zu wenig basketballinteressierte Menschen. „Selbst mein Vater war euphorisierter als ich. Und das soll was heißen mit seinen 83 Jahren“, gibt der Braunschweiger zu.

Bei der Straßenbefragung hatte niemand der Braunschweiger gemeint, dass man eine Straße nach Dennis Schröder benennen könne. Das ist auch richtig so: Denn Straßen können nur nach Verstorbenen benannt werden. Foto: Kristin Heine / dpa, Stefan Lohmann

Basketballfans sind auf den Straßen Braunschweigs nicht so leicht zu erkennen – sie tragen nach dem Sieg keine Deutschlandflaggen, so wie vielleicht nach einer Fußball-WM, oder sie gehen nur noch im Basketballtrikot aus dem Haus. Dennoch gibt es sie – zum Beispiel im Internet. So fordert ein Instagram-User etwa unter einem @_yesbs-Post zum WM-Sieg von Dennis Schröder: „Ehre, Denkmal, Parade, alles davon – von Herzen für diese Weltmeister.“ Seiner Meinung nach müsse die Heimatstadt diesen Sport mehr unterstützen, indem die Stadt „anfängt, rissige Streetballcourtböden zu sanieren, Ehrenämter und Jugendbasketball besser zu fördern, eine bessere Trainingssituation für die Bundesligamannschaft herzustellen, bei der die Sporthalle nicht seit Jahren unter den Füßen wegschwimmt, sobald es regnet.“

Ob nun Halle oder Statue ­– eins ist sicher: Dennis Schröder hat Geschichte geschrieben, sowohl in Braunschweig als auch international.

