Braunschweig Am Dienstagvormittag ist es in der Bevenroder Straße zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 47-jähriger Bauarbeiter ist auf der Intensivstation.

Polizei Bagger-Unfall in Braunschweig: Mann wird schwer verletzt

Am Dienstagvormittag ist es in der Bevenroder Straße in Braunschweig zu einem schweren Unfall gekommen. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizei mit, dass gegen 11 Uhr ein Abbruchgreifer - ein Greifarm für Bagger - auf einen 47-jährigen Bauarbeiter fiel. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und wird auf der Intensivstation versorgt.

Polizei Braunschweig ermittelt nach Unfall auf Baustelle

Weshalb sich der Abbruchgreifer vom Gerät gelöst hat, ist unklar. Die Polizei ermittelt nun zu den Umständen des Arbeitsunfalls.

