Freibadsaison in Braunschweig endet bald

Noch herrscht angenehmes Badewetter, doch die Stadtbad GmbH bereitet sich allmählich auf das Ende der Freibadsaison vor. Das Freibad Waggum öffnet am Freitag, 1. September, in diesem Sommer zum letzten Mal. Wie die Stadtbad GmbH mitteilt, lädt der Förderverein Schwimmbad Waggum im Anschluss an den Schwimmbetrieb ab 19 Uhr zum kostenlosen Saisonausklang ein. Mit dabei ist unter anderem die Band Sueño del Sol. Das Baden ist während der Veranstaltung nicht mehr gestattet.

Am Sonntag, 3. September, ist dann im Freibad Raffteich der letzte Badetag. Lediglich für das Hundeschwimmen am 10. September werden dort die Türen noch einmal von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Für das Freibad Bürgerpark lässt die Stadtbad GmbH das Saisonende noch offen. „Sollte es die Wetterlage zulassen, könnte hier noch über den 3. September hinaus geschwommen, gesprungen, gerutscht und gesonnt werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

So öffnen die Hallenbäder in Braunschweig

Mit dem Ende der Freibadsaison öffnen auch wieder die Hallenbäder Heidberg und Bürgerbadepark. Das Sportbad Heidberg ist mit den Bereichen Sauna und Massagen bereits wieder in Betrieb. Am Montag, 4. September, wird hier auch der Badebetrieb wieder aufgenommen.

Das Hallenbad Bürgerbadepark orientiert sich mit seiner Wiedereröffnung am Freibad Bürgerpark. Sobald dieses seine Türen schließt, öffnet das Hallenbad wieder für die Öffentlichkeit. Das Freizeitbad Wasserwelt steht aktuell zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Die übliche, jährliche Schließzeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten fand hier bereits im Frühsommer statt.

