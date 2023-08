Bald wieder Hundeschwimmen im Braunschweiger Raffteichbad

Rund 500 Hunde sowie 1000 Frauchen, Herrchen und Hundebegeisterte – das ist die bisherige Dimension des Hundeschwimmens im Freibad Raffteich. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltung statt, wie die Stadtbad GmbH ankündigt. Am Sonntag, 10. September, öffnet das Raffteichbad eigens für Hunde und ihre Halter. „Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr können sich die Hunde dann auf dem weitläufigen und eingezäunten Gelände des Bades austoben, soweit das Hundespielzeug geworfen werden kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Neben dem 50-Meter-Becken steht auch das „Welpenbecken“ zur Verfügung – im normalen Betrieb bekannt als Kinderplanschbecken. Ein Sprung vom 1-Meter-Brett? „Auch das ist möglich, sofern der Mut des Hundes reicht“, so die Stadtbad GmbH. „Darüber hinaus dürfte auch die Wasserlandschaft mit ihren Fontänen, Sprühdüsen und weiteren Wasserspielen für einige Überraschung bei den Hunden sorgen. Ein selig schlummernder Hund am Abend ist da fast schon garantiert.“

Zum Hundeschwimmen im Raffteichbad gibt‘s auch einen NinjaDogs-Parcours

Für die Hunde und ihre Halter gibt es auch an Land ein buntes Programm. Mit dabei sind unter anderem erneut der Tierschutz Braunschweig sowie die Malteser. Letztere stellen auf der Veranstaltung das Thema „Besuchshunde“ vor. HundeBARF und Tierladen informieren über biologisch artgerechte Rohfütterung und haben Hunde-Accessoires mit dabei. Auch das begehrte Hundeeis werde in diesem Jahr für die Vierbeiner wieder angeboten. Für das leibliche Wohl der Hundehalter sei ebenfalls gesorgt, so die Stadtbad GmbH: Der Freibadkiosk ist am Veranstaltungstag geöffnet.

Wie in den vergangenen Jahren seien auch dieses Mal wieder Fotoshootings möglich, die direkt vor Ort gebucht werden können. „Für die richtige Auslastung sorgen das Hundetrainingszentrum mit seinem NinjaDogs-Parcours, die Firma DogDream sowie der Stadtbad-eigene Agility-Parcours“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Neu in diesem Jahr ist demnach das Thema Hundephysiotherapie: „Mit Pia Großer sowie der Firma Hundsfidel sind Experten vor Ort, die über die Möglichkeiten und Anwendungsbereiche informieren.“

Das Wasser wird vor dem Hundeschwimmen nicht mehr gechlort

Der Eintritt für das Hundeschwimmen kostet 75 Cent pro Fuß und Pfote. Darin ist neben Hundekotbeuteln auch ein kleines Willkommensgeschenk für die Vierbeiner enthalten. Es gelten allerdings einige Einlass-Voraussetzungen. Hierzu gehört nicht notwendigerweise der Hund an sich, denn auch Interessierte ohne Hunde können die Veranstaltung besuchen. Vielmehr geht es laut der Stadtbad GmbH um einen gültigen Impfausweis, der für den Hund auf Verlangen vorzulegen ist. Darin sollte mindestens eine gültige Tollwutimpfung vermerkt sein. Außerdem muss der Hund eine gültige Hundemarke tragen und sozialverträglich sein.

Das Freibad Raffteich wird seinen Badebetrieb einige Tage vor der Veranstaltung einstellen, der genaue Termin werde noch rechtzeitig bekannt gegeben. „Entsprechend wird das Wasser bis zum Hundeschwimmen nicht mehr gechlort“, so die Stadtbad GmbH. „Dadurch wird sichergestellt, dass sich das vorhandene Chlor rechtzeitig abbaut und die Hunde beim Badevergnügen nicht beeinträchtigt.“

Und wie steht‘s um die Hygiene, wenn sich hunderte Hunde im Schwimmbecken tummeln? Die Stadtbad GmbH versichert die Unbedenklichkeit für den Menschen. „Die gesamten Becken werden vor dem nächsten Sommer abgelassen und gründlich gereinigt. Dies erfolgt nicht des Hundeschwimmens wegen, sondern ist eine übliche Maßnahme, um mit bester Wasserqualität in die neue Saison zu starten.“ Alle Infos rund um das Hundeschwimmen im Freibad Raffteich sind unter stadtbad-bs.de/hundeschwimmen zu finden.

