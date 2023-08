Hereinspaziert! In der Manege des Zirkus Brunswiek geht‘s rund

Noch im Aufbau: Auf dem Festplatz in Lehndorf hat der Zirkus Brunswick sein Zelt aufgeschlagen. Jazzkantinen-Chef Christian Eitner freut sich auf die Premiere am 24. August.

Sie sind seit 20 Jahren ein Team: Nach vielen schönen heimatlichen Stücken im Staatstheater, dem Lokpark und im Winterzelt an der Martinikirche haben die stadtbekannten Theatermacher Christian Eitner und Peter Schanz nun ihr Zelt auf dem Schützenplatz in Lehndorf aufgeschlagen. Für „Stadt in der Manege“ im Zirkus Brunswick gibt es fast keine Karten mehr; Tickets für die anschließende „Best of Eitner&Schanz“-Show sind noch zu haben.

Das blau-weiße Zelt, idyllisch zwischen Bäumen gelegen, hat einen Durchmesser von 28 Metern und ist 11,5 Meter hoch. Es verfügt über 720 Sitzplätze: 615 Tribünen- und 105 Logen-Plätze. Im Vorzeit (16 x 10 Meter) verpflegt das Gastro-Team, das die Besucher aus dem Wintertheater kennen. Die Knödelwerkstatt wird neben den legendären Tiroler Spinatknödeln aber auch Hotdogs, Popcorn und bunte Tüten anbieten. Insgesamt werden während der Aufführungen rund 70 Mitarbeiter im Zirkus Brunswick im Einsatz sein.

100 Parkplätze und Bushaltestelle in der Nähe

Der Zirkus liegt an der Bundesallee 27, Ecke Blitzeichenweg. Dort stehen rund 100 Parkplätze zur Verfügung. Die Bushaltestellen für die Linien 411, 433, 461 sind in unmittelbarer Nähe. Im Ticketpreis ist die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel enthalten. Wie Manager Matthias Lanzer betont, gibt es vor dem Zelt auch zahlreiche Fahrrad-Gitter zum Abstellen und Anschließen von Rädern.

Die erste Showreihe startet mit „Stadt in der Manege“ am Donnerstag, 24. August. Es wird elf Aufführungen geben. Versprochen sind Menschen, Tiere, Showtalente, Zaubertricks und Glücksmomente. Als Zirkusdirektorin wird Kathrin Reinhardt die Manege aufmischen.

Für die zweite Showreihe gibt‘s noch Karten

Das zweite Stück mit 12 Vorstellungen hat am 8. September Premiere. Es wird die besten Szenen aus „Spiel mir das Lied vom Löwen“, „DaDaDa“, „Unser Eintracht“, „Ölper Zwölf Pöints“, „Hyper Hyper“, „Der Fluch der Oker“ und einigen Stücken mehr zurück auf die Bühne bringen. Dabei ist die vertraute Besetzung mit Arne Stephan, Maike Jacobs, Louie, Cappuccino, Anika Loffhagen und den Musikern der Jazzkantine.

Tickets gibt es bei der Konzertkasse und allen anderen bekannten VVK Stellen. Weitere Informationen unter www.zirkus-brunswick.de.

