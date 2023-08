Wasserschaden: McFit in Braunschweig eröffnet Outdoor-Gym

Das überdachte Outdoor-Gym befindet sich auf dem Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße 3 in Braunschweig.

Not macht erfinderisch. Der Starkregen vom 22. Juni hatten in Braunschweig viele Menschen und auch etliche Unternehmen mit Wasserschäden zu kämpfen. Das Fitnessstudio McFit gehört zu denen, die mit besonders heftigen Folgen konfrontiert sind. Das Studio musste Ende Juni vorerst geschlossen werden, um die Schäden zu beseitigen. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wurde nun vor einigen Tagen ein überdachtes „Outdoor Gym“ auf dem Parkplatz am Studio in der Theodor-Heuss-Straße 3 eröffnet.

So ermögliche man den Kunden trotz der unglücklichen Umstände ein vollumfängliches Training in einem temporären, aber bestens ausgestatteten Fitnessbereich. Das Draußen-Studio sei rund um die Uhr geöffnet. „Trotz der räumlichen Einschränkungen durch den Wasserschaden wurde das Outdoor Gym mit allen Geräten und Maschinen ausgestattet, die für ein effektives Ganzkörpertraining benötigt werden“, so McFit. Die Trainierenden können demnach weiterhin auf ihre gewohnten Trainingsroutinen zurückgreifen.

„Outdoor Gym“ wird zunächst für drei Wochen öffnen

„Die vorübergehende Einrichtung wird vorerst für einen Zeitraum von drei Wochen zur Verfügung stehen, um den Mitgliedern eine nahtlose Trainingsmöglichkeit während der Renovierungsarbeiten zu bieten“, kündigt das Unternehmen an. „Nach Abschluss der Renovierungen wird das Studio in einem neuen, frischen Design wiedereröffnet, das den Mitgliedern zudem erweiterte Trainingsmöglichkeiten bietet.“

McFIT ist mit mehr als 250 Studios in Deutschland, Österreich, Spanien und Italien vertreten. Die Fitnessstudio-Kette ist die Kernmarke der RSG Group, zu der weitere 18 Marken gehören, darunter die Studiomarken Gold’s Gym und John Ree.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de