Rosin-Restaurant am Braunschweiger Flughafen: Kritik im Netz

Das Lilienthalhaus am Braunschweiger Flughafen. Hier wird das Green Rosin am 23. August eröffnen.

Am 23. August öffnet das Restaurant „Green Rosin“ des TV-Kochs Frank Rosin seine Türen direkt am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg im Lilienthalhaus. Fast 400 Leser-Reaktionen und knapp 200 Kommentare gab es bis Donnerstagmittag allein auf Facebook auf diese Neuigkeit.

Hitzige Diskussion über die Parkgebühren am Flughafen

Es entbrannte eine hitzige Diskussion über die vor einigen Jahren am Flughafen eingeführten Parkgebühren. So macht ein User auf die Parksituation am Flughafen aufmerksam: „Hoffentlich wird das keine Bruchlandung, denn mit dem Parken ist es schwierig!“ Für den Großteil der Kommentatoren sind die Parkgebühren zu hoch. „Bei den Parkgebühren zieht es nicht mehr viele zum Flughafen“, schreibt eine Userin. Der Tipp einer Antwortenden, es gäbe entlang der Hermann-Blenk-Straße Richtung Bienrode viele kostenlose Parkplätze, erhält als Antwort: „Na ja, schon eine Ecke zu laufen. Ich würde es gut finden, wenn man die Gebühren streicht und den Automaten wieder entfernt.“ Ein Nutzer kritisiert folgendes: „Die Vernichtung der Parkplätze hat dem Flughafen geschadet. Es kamen immer Menschen vorbei, zum Schauen auf die Terrasse. Einige gingen dann auf einen Kaffee oder Eis runter. Weniger oder keine Parkplätze vor Ort, merkt es der Handel / Gastronomie sofort.“

Das von APCOA betriebene Parkhaus am Lilienthalplatz bietet 70 Stellplätze an. Montags bis sonntags kann man dort durchgängig parken. Die Kosten betragen ab 2,20 Euro pro Stunde bis maximal 22 Euro pro Tag. APCOA betreibt noch ein weiteres Parkhaus am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg, in der Hermann-Blenk-Straße 3. Hier stehen 672 Parkplätze zur Verfügung. Auch hier kann man montags bis sonntags durchgängig parken. Die Kosten betragen ab 1,20 Euro für die erste Stunde bis maximal 12 Euro pro Tag.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man zum Flughafen mit dem Bus 413 bis zur Bushaltestelle „Braunschweig DLR“ oder dem Bus 436 bis zur Bushaltestelle „Braunschweig Flughafen“.

Was passiert mit dem Flughafenrestaurant IL Terrazzo?

Eine Userin bevorzugt das bereits am Flughafen ansässige Restaurant „IL Terrazzo“: „Persönlich würde ich das Flughafenrestaurant vorziehen.“

Ein weiterer User stimmt ihr zu: „Der Italiener hat den attraktiveren Standort, direkt am Rollfeld mit der Terrasse.“ Ein weiterer User schreibt: „Die Aussicht ist tatsächlich unschlagbar, wir gehen da auch gerne hin, das Essen ist immer super lecker und frisch, wir gehen da gerne in der Muschel-Saison hin, die sind da total lecker und nebenbei noch schön Flugzeuge schauen.“

Was sagt der Geschäftsführer des Restaurants und Steakhauses IL Terrazzo zum neuen Mitbewerber um die Flughafen- und gastronomischen Gäste? Deren Küche ist mediterran inspiriert – mit einer zusätzlichen Steak-Karte. Seit 2019 verarbeitet das Team des Restaurantleiters Viktor Palatinus hauptsächlich Produkte aus der Region und passend zur Saison. Der Geschäftsführer Ferenc Varga war für eine Stellungnahme für unsere Zeitung bis Freitagmorgen nicht erreichbar.

Eine Userin äußert folgende Befürchtung: „Schade, zwei Lokale an einem Standort… der Stärkere mit der meisten Kohle gewinnt“. Eine weitere Userin antwortet: „Das Il Terrazzo muss bleiben. Das Restaurant ist schon nostalgisch und ist mit dem Flughafen bereits verwachsen.“ Eine Userin ist davon überzeugt, dass beide Restaurants unterschiedliche Klientel anziehen würden. Das Angebot des Green Rosin richtet sich auch an die ansässigen Forschungsreinrichtungen, wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Instituten der TU Braunschweig sowie weiteren Firmen. Das in einer Pressemitteilung angekündigte Selbstbedienungsbistro mit seinen „Lunch mit To-Go-Optionen“ zielt wohl genau auf die Mitarbeitenden der vor Ort ansässigen Einrichtungen.

Green Rosin: Öffnungszeiten und Speisekarte Das Green Rosin ist ab dem 23. August von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet und bietet neben dem Lunch auch eine Art Coworking-Atmosphäre. Tagsüber fungiert das Restaurant als Selbstbedienungsbistro und bietet laut Ankündigung „Lunch mit To-Go-Optionen“ an. Donnerstags bis samstags ab 17.30 Uhr wandelt sich das Bistro zu einem Restaurant mit Bar. Von Petite Baguette de Tradition und Bowls über Wraps, Smörrebröd und Burgern bis hin zu Pinsa und Gnocci soll die Speisekarte keine Wünsche offen lassen. Besonderen Wert lege das Green Rosin auf die Verwendung pflanzlicher Zutaten, ohne dabei nach eigenem Bekunden auf künstliche Fleischersatzprodukte zurückzugreifen. Sämtliche Fleischersatzprodukte seien ohne Konservierungsstoffe zubereitet. Außerdem würden die Green Rosin-Produkte in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen, Start-Ups und Manufakturbetrieben hergestellt, was einen sozialen Mehrwert schaffe.

