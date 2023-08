Braunschweig Braunschweigs erstes Green Rosin Bistro & Restaurant wird im Lilienthalhaus am Flughafen eröffnet. Wann geht‘s denn los?

Bald auch gastronomisches Ziel: Lilienthalhaus am Braunschweiger Flughafen.

Gastroszene Braunschweig Stylisches Rosin-Restaurant landet am Braunschweiger Flughafen

Die Gastroszene Braunschweigs erhält eine wesentliche Bereicherung: Schon bald öffnet das Green Rosin offiziell seine Türen direkt am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg im Lilienthalhaus.

„In enger Kooperation mit dem Green Rosin-Gründer Frank Rosin und Max Meyer holen wir so das erste Green Rosin Restaurant & Bistro Deutschlands in die Löwenstadt Braunschweig“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und weiter: „Kulinarisch schafft unsere Speisekarte, passend zum Standort, eine Reise quer durch Europa. Von Petite Baguette de Tradition und Bowls über Wraps, Smörrebröd und Burgern bis hin zu Pinsa und Gnocci lässt unsere Speisekarte keine Wünsche offen.“

Konzept des Restaurants will auf moralische Belehrungen verzichten

Die Karte bestehe stets aus mindestens 80 Prozent vegetarischen sowie veganen Gerichten, heißt es. Vegetarier und Veganer sollten sich ebenso wohlfühlen wie Fleischliebhaber. Das Konzept des Restaurants verzichte „auf moralische Belehrungen“.

Besonderen Wert legt das Green Rosin demnach auf die Verwendung pflanzlicher Zutaten, ohne dabei nach eigenem Bekunden auf künstliche Fleischersatzprodukte zurückzugreifen. Sämtliche Fleischersatzprodukte seien ohne Konservierungsstoffe zubereitet.

Außerdem würden die Green Rosin-Produkte in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen, Start-Ups und Manufakturbetrieben hergestellt, was einen sozialen Mehrwert schaffe.

Ab dem 23. August öffnet das stylische Rosin-Restaurant offiziell seine Türen am Braunschweiger Flughafen

Zuden soll es ein innovatives Konzept geben: Tagsüber fungiert das Restaurant als Selbstbedienungsbistro, bietet laut Ankündigung „Lunch mit To-Go-Optionen“ an. Das Bistro ist ab dem 23. August von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet und bietet neben dem Lunch auch eine Art Coworking-Atmosphäre.

Der 23. August ist auch der ofizielle Eröffnungstag. Donnerstag bis Samstagabend ab 17.30 Uhr wandelt sich das Bistro dann zu einem Restaurant und Bar. red.

Weitere Informationen und Einblicke hinter die Kulissen bereits hier: https://greenrosin-restaurant.de/

Frank Rosin steigt jetzt auch in Braunschweig am Flughafen ein. Foto: Green Rosin Bistro & Restaurant / Privat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de