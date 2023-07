Braunschweiger Verein macht‘s möglich: Einmal ein Superheld sein!

Zum mittlerweile vierten Mal hat der Verein „Eine Region für Kinder“ zur „Superhelden“-Aktion für schwer kranke Kinder eingeladen. Wie Stars und Helden konnten sich zehn Kinder beim berührenden Abschluss der diesjährigen Aktion mit einer hollywoodreifen Präsentation und der Übergabe der neuen Bilder in der Wolfsburger Autostadt fühlen, teilt der Verein mit.

Wie schon in den Vorjahren durften Kinder aus der Region für einen Tag in die Rolle eines ihres liebsten Superhelden schlüpfen. Sie bekamen das passende Kostüm, wurden von einer professionellen Maskenbildnerin geschminkt und dann von dem Fotografen Hanno Keppel aufwändig wie für ein Kinoplakat fotografiert.

Lelani als Miss Marvel Foto: Eine Region für Kinder / Friderike Fuchs, Hanno Keppel

Ministerpräsident: Zeigt der Welt, dass Superhelden überhaupt keine Grenzen kennen!

Bemerkenswert wieder die Motivwahl der Kinder: Neben populären Superhelden aus der Filmwelt wie Cat Woman, Dr. Strange und Mrs. Marvel waren explizite Wünsche aus dem Leben gegriffene Vorbilder wie der Basketballer Michael Jordan, die Feuerwehr und ein Polizeihundeführer. „Bei allen Fotomodellen handelt es sich um besondere Kinder, Superhelden im besonderen Sinne: Kinder und Jugendliche mit Herzfehlern, schweren Nervenerkrankungen, sehbehindert oder körperlich stark eingeschränkt. Kinder, die, oft nur am Rand wahrgenommen, zu den Schwachen gehören – und dabei so viel Stärke zeigen müssen“, erläutert Michael Schwarze, der Vereinsvorsitzende.

Für die feierliche Übergabe der Bilder auf der eindrucksvollen Bühne in der Autostadt Wolfsburg hatten sich die Organisatoren eine jedem Filmstar würdige Inszenierung überlegt. Begrüßt wurden die Kinder und ihre Eltern nicht nur von dem extra für die Aktion komponierten „Superhelden-Song“ und einem Making-of des Fotoshootings – es gab auch eine Videobotschaft von Ministerpräsident Stephan Weil, der sich mit aufmunternden Worten an die versammelten Superhelden wandte: „Macht weiter so, zeigt der Welt, dass Superhelden überhaupt keine Grenzen kennen.“

Jonas als Feuerwehrmann Foto: Eine Region für Kinder / Friderike Fuchs, Hanno Keppel

Jedes Kind kann sich ein bisschen wie ein Hollywood-Star fühlen

„Von dem schlagfertigen, aber immer einfühlsamen Moderator Danny Morgenstern wurde dann jedes Kind einzeln zu wuchtigen Musikeinspielungen aus bekannten Kinofilmen auf die Showbühne geholt und eingehend interviewt, ehe dann mit einer dramatischen Lichtregie das persönliche, auf Leinwand in Postergröße gedruckte Kunstwerk feierlich enthüllt wurde“, so Schwarze. „Da durfte sich jedes Kind nicht nur als Held im Rampenlicht, sondern auch ein bisschen wie ein Hollywood-Star fühlen. Mehr Freude kann man nicht schenken“, so Organisator Michael Schwarze. „Und wer die Freude in den Augen der Kinder sah, versteht schnell, worum es bei der Aktion geht. Einmal aus der eigenen Haut heraus, über sich hinauswachsen, in die Rolle eines

Superhelden schlüpfen – die innere Stärke nach außen zu kehren. Und dadurch buchstäblich gefühlt doppelt so stark zu werden.“

Unterstützt haben die Aktion die Autostadt Wolfsburg, Kroschke-Kinderstiftung, die Glaub Unternehmensgruppe, Eck*cellent IT GmbH, GIL Glasindustrie Lehrte, Matthies & Söhne, Perschmann Stiftung, Amino GmbH, Schwarze GmbH, „Wir fördern“ Braunschweig, Herrn Silvano und Herrn von Mentlen, die Feuerwehr Braunschweig, die Polizei Braunschweig und die Basketball Löwen Braunschweig.

Wer Bildpate werden möchte, kann sich melden: michael@region-fuer-kinder.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de