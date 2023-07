Unbekannte brechen in Braunschweiger Pizza-Bringdienst ein

Neue Polizeidienstfahrzeuge der Marke BMW werden am 03.06.2016 vor der Polizeiwache in Oberhausen fotografiert. Foto: Patrick Schlos/FUNKE Foto Services

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in die Filiale eines Pizza-Bringdienstes in Braunschweig eingebrochen. Die Ermittlungen der Braunschweiger Polizei dauern weiter an. Klar ist demnach, dass die Einbrecher Bargeld in dreistelliger Höhe und – zur Flucht – einen Lieferwagen stahlen.

Dieser wurde am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf dem Wendenring entdeckt. Polizisten fanden das Fahrzeug nach einem Hinweis unverschlossen und unbesetzt auf der Straße vor. Der Halter oder Mitarbeitende des Lieferdienstes konnten zunächst nicht erreicht werden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Pizza-Bringdienst meldet später den Einbruch der Braunschweiger Polizei

Im Laufe des Vormittags meldeten sich dann Mitarbeiter des Pizza-Bring-Dienstes aus dem Westlichen Ringgebiet bei der Polizei und erklärten, dass in ihre Filiale eingebrochen wurde und vom Hof hinter der Filiale ein Fahrzeug verschwunden sei. Das konnte die Kriminalpolizei vor Ort bestätigen. Warum die Täter den Wagen allerdings auf dem Wendenring stehen ließen, ist bislang ungeklärt.

Personen, die in der besagten Nacht von Montag auf Dienstag Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 melden.

red

