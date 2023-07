Polizei: 50-jährige Frau aus Braunschweig wird vermisst

Braunschweig Den letzten Kontakt zu der Braunschweigerin gab es am 9. Juli. Die Frau weist ein psychisches Krankheitsbild auf. So wird die Vermisste beschrieben.

In Braunschweig wird aktuell eine 50 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei hat eine Beschreibung samt Foto veröffentlicht. (Symbolbild)

Die Braunschweiger Polizei hat eine neue Vermisstenmeldung samt Bild veröffentlicht. Gesucht wird eine 50 Jahre alte Frau. Ihr Bruder habe sie am 15. Juli als vermisst gemeldet, teilt die Polizei dazu mit – den letzten telefonischen Kontakt zu einer Freundin hatte es am 9. Juli gegeben. Am 13. Juli hatte sie noch einmal versucht, Freunde und Verwandte zu erreichen. Es kam jedoch kein direkter Kontakt zustande. Anlauf- oder Kontaktadressen sind nicht bekannt.

Die 50-jährige Braunschweigerin weist ein psychisches Krankheitsbild auf. Die Polizei nimmt an, dass die Gefahr einer ernstzunehmenden Eigengefährdung besteht: „Verwandte und Freunde gehen momentan von einem schlechten psychischen Zustand der 50-Jährigen aus.“

50-jährige Braunschweigerin vermisst – so wird die Frau beschrieben

In der Vergangenheit habe sich die Vermisste bereits des Öfteren unangekündigt aus ihrem gewohnten Umfeld entfernt, sich auch auf „überörtliche Reisen“ begeben – sich jedoch immer bei Verwandten oder Freunden gemeldet. Dies ist jetzt allerdings seit dem 13. Juli ausgeblieben.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ihr Name lautet Jana Britt Schiller.

Sie ist 50 Jahre alt.

Sie ist schlank und zirka 1,70 Meter groß.

Sie ist blond und trägt ihr Haar mittellang.

Ihre aktuell getragene Kleidung ist nicht bekannt.

Die Braunschweigerin Jana Britt Schiller wird seit Mitte Juli vermisst. Dieses Foto hat die Polizei veröffentlicht. Foto: Polizei Braunschweig

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Frau nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 entgegen.

