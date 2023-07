Freizeit in Niedersachsen „Barbie“ vs. „Oppenheimer“: Alles zum Kino-Hype in Braunschweig

Das wird das Kinoduell des Jahres: Am Donnerstag kommen zwei völlig unterschiedliche Blockbuster in die deutschen Kinos. Auf der einen Seite die Warner-Produktion „Barbie“, auf der anderen Seite der Universal-Streifen „Oppenheimer“. Zwei Filme, die diametraler nicht sein können. Die Geschichte über den Vater der Atombombe trifft auf die Geschichte einer Plastikfigur, die nach Schätzungen bereits eine Milliarde Mal verkauft wurde. Thriller trifft auf Komödie. Harte auf leichte Kost. Beide Filme kommen gleichzeitig heraus – und das Netz, aber auch die Kinos spielen verrückt. Zwei völlig verschiedene Zielgruppen? Von wegen. Für viele ist mittlerweile klar: Beide Filme müssen geschaut werden.

„Barbenheimer“ oder „Oppenbarbie“? Das ist hier die Frage

Vom „Team Barbenheimer“ und „Team Oppenbarbie“ ist die Rede. Denn einige Kinofans stellen sich nur die Frage, welcher Film als Erstes geguckt wird. Ist man ein „Barbenheimer“ und schaut erst die seichte Komödie von Greta Gerwig, dann das Drei-Stunden-Spektakel von Christopher Nolan – oder ist man „Oppenbarbie“-Anhänger und macht es umgekehrt? Viele Kinos haben beide Filme im Programm. Manche zeigen sie sogar als sogenanntes Double Feature, also direkt hintereinander. Auch das Astor-Kino in Braunschweig ist dabei. „Man würde nicht erwarten, dass zwei der am meisten erwarteten Filme des Sommers in irgendeiner Weise zusammenpassen, aber die Begeisterung für das unwahrscheinlichste Double Feature im Kino ist so hoch wie nie zuvor“, heißt es auf der Internetseite.

Im Kino 6 laufen am Donnerstag ab 17 Uhr beide Filme. Fast 250 Plätze gibt es, drei Viertel sind schon verkauft. „Wir freuen uns, dass es so gut angenommen wird“, sagt Kinochef Frank Oppermann. „Einen solchen Hype haben wir in der Form noch nicht erlebt.“ Und welcher Film läuft als Erstes? „Wir wollen zunächst mit dem schweren Stoff und dem längeren Film starten.“ Die Double-Feature-Besucher werden also „Oppenbarbies“. Fast 300 Minuten dauert das Programm, zwischen den Filmen wird es eine kurze Pause geben. „Oppenheimer wird am Stück gezeigt, Nolan will keine Pause.“ Seit Montagnachmittag steht fest: In Braunschweig wird es ein zweites Double Feature geben. Auch am Donnerstag, 27. Juli, ab 17 Uhr werden beide Filme im Paket gezeigt. Im Astor Grand Cinema Hannover sind am Donnerstag, 20. Juli. gleich zwei Double Features geplant, eines in deutscher Sprache und eines als Originalfassung.

In Braunschweig gibt es neben dem Filmhype auch ein buntes Rahmenprogramm, unter anderem eine Barbie-Börse am Sonntagnachmittag, wo Besucher Figuren tauschen und kaufen können. Am Mittwoch, 19. Juli, finden darüber hinaus gleich drei „Barbie-Ladies-Nights“ statt. Welch Wahnsinn!

„Barbie“ und „Oppenheimer“ gibt es in Braunschweig im Doppelpack

Zwei Filme als Paket, für die Gäste sei es ein größeres Plus als für die Kinobetreiber, erwartet Oppermann. „Innerhalb von vier Wochen schicken die großen Filmverleiher vier Blockbuster auf den Markt: Paramount ging mit ,Mission Impossible‘ ins Rennen, Disney mit ,Indiana Jones‘, und dann gibt es eben noch ,Oppenheimer‘ sowie ,Barbie‘. Da ist es für uns eine Herausforderung, allen gerecht zu werden. Außerdem werden in den nächsten Wochen keine vergleichbaren Filme kommen.“ Zum Hintergrund: Die Veröffentlichungstermine finden immer um den 4. Juli, den US-amerikanischen Nationalfeiertag, statt. „Dann können die Leute ins klimatisierte Kino gehen.“

Wer sich sein persönliches Bundle zusammenschnüren will, hat in Braunschweig, aber auch zum Beispiel im Cinemaxx in Wolfsburg dazu Gelegenheit. Während „Oppenheimer“ und „Barbie“ in Braunschweig in der Eröffnungswoche bis zu sechsmal täglich laufen, am Donnerstag um 19.30 Uhr findet die „BZ-Filmpremiere“ zu „Oppenheimer“ statt, sind die Streifen in Wolfsburg bis zu dreimal täglich zu sehen.

Verrückte Memes im Internet

Nicht nur die Kinos spielen verrückt, auch im Netz gibt es seit Tagen wilde Vorfreude. Eine Social-Media-Managerin aus Washington, so heißt es, soll ursächlich für den Hype verantwortlich sein, da sie ein Logo mit dem Schriftzug „I survived Barbenheimer 2023“ entwarf und es an ihre Freunde verteilte. Mittlerweile gibt es Memes, eine dem US-Wahlkampf empfundene Landkarte der Vereinigten Staaten mit einer Prognose, welcher Film in welchem Bundesstaat wohl mehr Zuschauer gewinnt. Auch ein eigener Trailer für „Oppenbarbie“ beziehungsweise „Barbenheimer“ ist produziert. Und dann mischte sich sogar auch noch Tom Cruise ein. Die verrücktesten Internetfundstücke haben wir hier für Sie zusammengetragen.

This might be the best #Barbenheimer edit I've seen. pic.twitter.com/0BhzpL2xeQ — paul atreides (@thomashelby_obe) July 9, 2023

Another genius Barbenheimer poster pic.twitter.com/E8GNFD94fh — Shadow Knight (@shadowknightdk) July 16, 2023

This summer is full of amazing movies to see in theaters.



Congratulations, Harrison Ford, on 40 years of Indy and one of the most iconic characters in history.



I love a double feature, and it doesn't get more explosive (or more pink) than one with Oppenheimer and Barbie. pic.twitter.com/udWHHj4fAe — Tom Cruise (@TomCruise) June 28, 2023

I humbly present my Barbie-Oppenheimer 2024 electoral map pic.twitter.com/ULp2WFenQL — Emmet Sandberg (@SandbergEmmet) June 28, 2023

I Survived Barbenheimer 2023 Shirt https://t.co/SQqUbuf27y pic.twitter.com/q5AomJCqRA — Style Shirt USA (@StyletshirtUsa) July 13, 2023

FIRST LOOK: Trailer Barbenheimer (2023) pic.twitter.com/WNPacdCL6K — Bahas Tontonan (@bahastontonan) July 17, 2023

A THREAD of Barbenheimer posters pic.twitter.com/X7E5BtNKlo — Shadow Knight (@shadowknightdk) July 15, 2023

I cant believe they made movies about them #Barbenheimer pic.twitter.com/FCYdcciUyT — Dr miss girl (@scorpihoex) July 7, 2023

#NowWatching: #Barbenheimer.



Erst #Oppenheimer. Dann #Barbie



In 2 voneinander unabhängigen Pressevorführungen in 2 unterschiedlichen Kinos. In genau der einen Reihenfolge.



Gott will es. pic.twitter.com/mBactt1EKj — Nerdkultur (@rischisseur) July 17, 2023

I actually had a Barbenheimer dream that the movies shared a cinematic universe.



(The nuclear test in the desert opens up a wormhole — this is what makes Barbie's car flip over in the trailer.)



Barbie and Ken end up lost and alone in the radioactive ashes of the Trinity Test. pic.twitter.com/sQVj2fw4NT — Guy Parsons (@GuyP) July 10, 2023

