Zum Filmstart: Barbie-Börse im Astor in Braunschweig

Die romantische Komödie „Barbie“ kommt an diesem Donnerstag in die deutschen Kinos. Passend dazu veranstaltet das Astor-Filmtheater in Braunschweig am Sonntag, 23. Juli, von 14 bis 18 Uhr eine Barbie-Börse. Der Eintritt ist frei. Gäste können dem Kino zufolge eine große Auswahl an verschiedenen Puppen und Figuren kaufen oder tauschen – moderne Kreationen und vielleicht auch seltene und wertvolle Sammlerstücke.

Barbie-Film: Im Barbieland ist nicht alles schön, wie es scheint

„Barbie“ ist nach einer Vielzahl von Trickfilmen und Fernsehserien der erste Realfilm über die Puppe. In den Hauptrollen sind Margot Robbie als Titelheldin und Ryan Gosling als ihr Gefährte Ken zu sehen. Zum Inhalt heißt es auf www.kino.de: „Im glitzernden Barbieland ist nicht alles so schön, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn hinter der Fassade herrschen strenge Regeln: Wer nicht hübsch oder perfekt genug ist, wird einfach ausgestoßen.“

So ergehe es auch der Plastikpuppe Barbie. „Nachdem sie aus Barbieland ausgestoßen wurde, verwandelt sich die Puppe auf magische Weise in einen echten Menschen. Erst in der realen Welt lernt Barbie, sich selbst und die eigenen Stärken richtig kennen. Durch ihre Abenteuer erkennt sie, wie wichtig es ist, sich selbst zu akzeptieren.“

Barbie gibt es heute auch dick und mit Hidschab

In Deutschland besitzt dem Astor zufolge jedes Mädchen/ jede Frau statistisch sieben Barbie-Puppen. Die erste Barbie wurde in den 50er Jahren von Mattel präsentiert. Seitdem orientiert sich die Puppe an aktuellen Modetrends und dem jeweiligen Zeitgeist. Inzwischen gibt es heute Barbies mit Hidschab, in allen Hautfarben und in den verschiedenen Körpergrößen dick, groß und klein. Einige Barbies stellen zudem bekannte Persönlichkeiten aus Geschichte, Politik, Kultur und Sport dar. red

