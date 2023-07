Neuer Termin für den 37. Braunschweiger Nachtlauf steht

Der 37. Braunschweiger Nachtlauf wird am Freitag, 22. September, nachgeholt. Das teilte das Organisationsteam über Instagram am heutigen Donnerstag mit. Alle bereits erfolgten Anmeldungen sollen für den neuen Termin bestehen bleiben. Weitere Informationen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen diese per Mail, heißt es in der Instagram-Story weiter.

Der Braunschweiger Nachtlauf hatte im Nachgang des Unwetters in der Stadt an seinem Ursprungstermin am 23. Juni verschoben werden müssen. Die Entscheidung war bei einer Lagesitzung mit Oberbürgermeister Thorsten Kornblum mitgeteilt worden. Der MTV Braunschweig, Organisator des Laufs, hatte bereits kurz nach der Absage angekündigt, das Event unbedingt nachholen zu wollen.

Dieser Bericht wird aktualisiert.

