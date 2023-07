ÖPNV in Braunschweig Bauarbeiten: Busse müssen in Braunschweig anders fahren

Im Zuge einer Baumaßnahme wird in der Troppaustraße eine Einbahnstraßenregelung notwendig. Die Buslinien 417 und 433 müssen daher laut Braunschweiger Verkehrs-GmbH in Fahrtrichtung stadteinwärts ab Donnerstag, 6. Juli, und voraussichtlich bis zum 3. August umgeleitet werden. Die Bushaltestellen „Troppaustraße“ und „Angerburgstraße“ können stadteinwärts in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Für die Haltestelle „Danziger Straße“ wird in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Ersatzhaltestelle in der Danziger Straße hinter der Kreuzung mit dem Ackerweg eingerichtet.

red

