Unwetter: Braunschweiger Polizei sammelt verlorene Kennzeichen

Braunschweig Eine „Vielzahl“ an weggeschwommenen Nummernschildern ist auf den Dienstwachen der Braunschweiger Polizei abgegeben worden.

Manche Straßen in Braunschweig standen am Donnerstagabend zeitweise unter Wasser. Dabei gingen einige Auto-Kennzeichen verloren.

Nach dem Starkregen über Braunschweig am vergangenen Donnerstag vermissen einige Autofahrer noch immer ihre Kfz-Kennzeichen, die wegen der zeitweisen Überflutungen abgerissen und weggeschwemmt wurden. Die Braunschweiger Polizei informiert nun über die Sozialen Netzwerke, dass sie eine „Vielzahl“ an Nummernschildern in den Dienststellen sammelt.

Verschiedene Menschen hätten diese in den Wachen abgegeben – sie könnten von den Eigentümern nun abgeholt werden. „Ruft einfach bei uns an, dann teilen wir euch mit, in welcher Dienststelle euer Kennzeichen aktuell liegt.“

Es ist nicht die einzige Nachwirkung, die das Unwetter in Braunschweig hinterlassen hat: Die Magni-Tiefgarage wie auch die Tiefgarage am Packhof bleiben vorerst gesperrt. Die Alnatura-Filiale in der Friedrich-Wilhelm-Straße musste Lebensmittel im Wert von 8000 bis 12.000 Euro wegwerfen. Und auch die BSVG hat Unwetter-Schäden aufzuarbeiten.

mjc

