Tiefgaragen Packhof und Magni in Braunschweig geschlossen

Nach der Tiefgarage Magni muss nun auch die Tiefgarage Packhof ab sofort gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. In beiden Bauten seien aufgrund des Starkregens am Donnerstag maßgebliche sicherheitstechnische Anlagen außer Betrieb. „Sie weiter in Betrieb zu halten, ist unter Sicherheitsaspekten nicht vertretbar“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ursachen der Störungen werden derzeit unter Hochdruck untersucht.“

Es sei noch nicht absehbar, wie lange das dauern werde, da die Schadensklärung noch nicht abgeschlossen sei. Ziel sei es natürlich, dass die Parkhäuser schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. Vorerst wird empfohlen auf die Parkhäuser Lange Straße, Eiermarkt, Steinstraße und Schloss-Arkaden sowie Wilhelmstraße auszuweichen. Zudem können die öffentlichen Parkflächen an der Karrenführerstraße und am Großen Hof genutzt werden. red

