Innenstadt Braunschweig Vorstoß für Konzerthalle am Braunschweiger Bohlweg!

Kurz vor der Abstimmung im Braunschweiger Rat über Pläne für ein neues Konzerthaus mit städtischer Musikschule gibt es noch einmal einen Vorstoß für einen Alternativstandort: Architekt Hartmut Rüdiger bringt in Abstimmung mit der Volksbank BraWo das leerstehende ehemalige Galeria-Karstadt-Kaufhaus am Bohlweg in der Innenstadt ins Spiel.

Dies sei machbar und biete Chancen, erklärte Rüdiger für das gleichnamige Architektenbüro. Vorgesehen sind demnach ein Konzertsaal vom 2. Obergeschoss an mit Foyer und Öffnung in Richtung Schlossarkaden, sämtliche erforderlichen Räume für Musiker und städtische Musikschule, ein Hotel sowie Handelsflächen und eine Passage in Richtung Magniviertel.

Leuer: Stadtverwaltung hält an ihren Plänen fest

Die Stadt hat einen Standort für einen Neubau an Viewegs Garten nähe Stadthalle und Hauptbahnhof vorgeschlagen. Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer äußerte sich gestern skeptisch zur Machbarkeit eines solchen Projekts am Bohlweg. Prekär sei u.a. das Thema der Anlieferung. Die Stadtverwaltung halte an ihren Plänen fest.

Solche Termine gibt es auch nicht oft: Zwar ist es kein „Blind Date“ in Sachen Kommunalpolitik, aber auf jeden Fall eine Überraschung. In Abstimmung mit Immobilien-Eigentümer Volksbank BraWo, aber nach eigenen Angaben auf eigene Initiative und Rechnung legt Architekt Hartmut Rüdiger für sein Büro einen binnen weniger Tage unter Hochdruck erstellten Plan vor, die Konzerthalle im ehemaligen Galeria-Karstadt-Haus am Bohlweg unterzubringen.

So ernsthaft wird dies vorgetragen, dass sich am Freitagmorgen im Architektenbüro in der Echternstraße eine bemerkenswerte Runde bei Kaffee und Keksen trifft: Nicht nur BraWo-Direktor Carsten Ueberschär und Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer sind dabei, auch Ratsmitglieder und Vertreter von SPD, CDU, Grünen, Volt und BIBS.

Zeitpunkt des Vorstoßes ist kein Zufall: Am Dienstag stimmt der Rat ab

Allen ist klar: Der Zeitpunkt dieses Vorstoßes ist kein Zufall. Am Dienstag soll im Rat eine Vorentscheidung fallen. Am Montagabend wird beim Leserforum unserer Zeitung eine spannende, vielleicht vorentscheidende Diskussion erwartet. Es herrscht eine Atmosphäre aus Neugier und Nervosität.

Zu wichtig sind nicht nur die Pläne für Konzerthalle und Musikschule – und zu wichtig ist es vor allem, die Kultur nicht immer nur unter dem Gesichtspunkt einer Immobilien-Verlegenheit zu sehen. Zu wichtig aber ist gleichzeitig ein solch monströser Leerstand, der den Blick auf das Magniviertel verstellt – und dringend einer Zukunftslösung bedarf.

Entsprechend ambitioniert sind die neuen Pläne, allerdings noch ohne jeden Horizont einer finanziellen Machbarkeit.

