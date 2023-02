Tagebuch zum Zuckerfasten – „Wie abhängig ist mein Körper?“

Unsere Volontärin Floris Jäger will in der Fastenzeit 2023 auf Zucker verzichten. Das sagt sie zu ihrem Projekt.

Maltodextrin, Gerstenmalzextrakt, Molkenpulver, Xylit, Glucose und Dextrose – nein, das sind keine Bestandteile eines Chemie-Baukastens. Das sind nur sechs von weit mehr als 50 Begriffen für Zucker, der sich in unseren Lebensmitteln versteckt. Das ganze Ausmaß dessen war mir so noch nicht klar, als ich, eher aus einer Laune heraus, gesagt habe, ich würde jetzt Zucker-Fasten.

Kaum noch Lebensmittel ohne freien Zucker

Dienstagabend habe ich schon einmal meine Küche nach Lebensmitteln durchsucht, die sogenannten „freien Zucker“ enthalten. Die Ausbeute war riesig. Pesto, Brot, Gewürzgurken, Mayonnaise, Apfelsaft … Unter freiem Zucker versteht man Zucker, der einem Produkt zusätzlich hinzugefügt wurde. Außerdem ist dieser Zucker auch von Natur aus in Honig, Sirup und Fruchtsäften enthalten. Ausgenommen davon ist der natürliche Zucker, der in unverarbeitetem Obst, Gemüse und Milchprodukten steckt.

Damit sieht mein Ernährungsplan für die nächsten 38 Tage schon ziemlich mau aus. Bereits gestern musste ich erstmal eine Weile überlegen, was ich frühstücke. Kein Fruchtjoghurt, kein Toast, kein Nutella und kein Müsli. Also gab es Magerquark mit frischen pürierten Beeren und Haferflocken. Und keine zwei Stunden später hatte ich Lust auf einen kleinen Schokoriegel. In der Mittagspause habe ich mein mitgebrachtes Essen gegessen. Wer weiß schon, was alles in einem belegten Brötchen vom Bäcker steckt?

Zuckerfasten – Harter Entzug?

Warum ich mich so quäle? Ich möchte mir deutlich machen, wie abhängig mein Körper von Zucker geworden ist. Am meisten gespannt bin ich auf die Reaktion meiner Psyche und meines Körpers. Werde ich Entzugserscheinungen haben, und wie schnell spielt sich eine zuckerfreie Routine ein? Vor allem wünsche ich mir nach den 40 Tagen Erfolge, die mich meinen Zuckerkonsum auch nachhaltig überdenken lassen.

Wie sich mein Kollege Jan beim Verzicht auf Social Media schlägt, sehen Sie hier:

Fastentagebuch- Volontär verzichtet 40 Tage auf Social Media

flo

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de