Fastentagebuch: Volontär verzichtet 40 Tage auf Social Media

Unser Volontär Jan-Peter Waiblinger möchte in der Fastenzeit 2023 auf den Konsum von Social Media verzichten. Hier erklärt er seinen Antrieb.

Mein rechter Zeigefinger schnellt routiniert durch die Feeds: Nachrichten, Fotos und Videos ziehen an mir vorbei. Dieser Finger ist, zumindest bilde ich mir das ein, kräftiger als der linke. Er arbeitet auch deutlich mehr: 173 Meter weit scrollen die Menschen in Deutschland täglich im Durchschnitt am Handy. Ich befürchte, dass ich den Schnitt hebe. Das ändert sich ab sofort: Bis Ostern faste ich Social Media.

Das wird schwer. In der vergangenen Woche habe ich mehr als elf Stunden damit verbracht. Ich habe vier Social-Media-Apps auf dem Handy: Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter. Aber nicht nur am Handy, auch am Laptop nutze ich die Dienste. Social Media ist fester Bestandteil meines Tages. Es ist eine Gewohnheit. Vielleicht sogar eine Sucht.

Ich lösche Social-Media-Apps vom Desktop: Damit ich sie nicht mehr unbewusst öffne. Foto: Stefan Lienert

Vor 15 Jahren habe ich mich bei Facebook angemeldet. Im Studium rede ich von da an dauernd mit meinen Freunden via Facebook. Die Vorlesung langweilt mich? Ich schreibe ihnen! Ich überbrücke Freistunden? Ich schaue, was die anderen tun.

Social Media ist ein Teil meines Lebens. Bei Instagram zeigen Freunde mir in Videos und auf Fotos, wo sie sind und was sie erleben. Auf LinkedIn knüpfe ich berufliche Kontakte. Twitter ist für mich eine Art Kantinengespräch: Was ist gerade wichtig?

Nun faste ich. Ich bin evangelisch und mit einem entspannten, freien Verhältnis zu Religion aufgewachsen. Ich besuche selten die Kirche, ich bete nicht. Die Fastenzeit finde ich erfrischend: Sie ist eine Chance, etwas über mich zu lernen. Und mein Verhältnis zu Social Media zu reflektieren. Wie beeinflussen die Apps mein Leben? Wie schwer es wird, habe ich am Mittwoch gemerkt. Da habe ich mich dabei erwischt, wie ich gedankenlos durch Facebook gescrollt habe. Ich habe nicht bemerkt, dass ich die Seite überhaupt geöffnet habe.

