Braunschweig: Das B58 ist marode – wann kommt der Neubau?

Das Kinder- und Jugendzentrum B58 in der ehemaligen Konservenfabrik am Bültenweg ist merklich in die Jahre gekommen und soll durch einen Neubau ersetzt werden. So wurde es schon im Herbst 2021 beschlossen – nachdem ausführlich darüber diskutiert worden war, ob die alte Bausubstanz saniert oder durch ein neues Gebäude ersetzt werden soll. Eine Machbarkeitsstudie hatte gezeigt: Die Kosten, damals auf rund 16 Millionen Euro geschätzt, wären ähnlich hoch.

Nun muss der Rat der Stadt noch dem Haushalt für die Jahre 2023/24 zustimmen, dann steht Geld für die Planung und den Bau für die nächsten Jahre bereit. „Bei Beschluss über den Doppelhaushalt würden die konkreten Planungen für den Neubau im nächsten Jahr starten.

Dies entspräche dem Zeitplan des bereits mit dem Haushaltsplan 2022 ursprünglich vorgesehenen Vorgehens“, teilt Stadtsprecher Adrian Foitzik auf Anfrage mit. Und wann ist Baubeginn? Verbindliche Aussagen dazu könnten erst getroffen werden, wenn eine belastbare Planung und ein darauf basierender Projektterminplan vorliege, so die Antwort aus dem Rathaus.

Das große Außengelände des Jugendzentrums B58 am Bültenweg eignet sich bestens für Geländespiele, zum Zelten und Bolzen sowie für Lagerfeuer. (Archiv) Foto: Stefan Lohmann / regios24

Fast wäre der Neubau des B58 erneut verschoben worden

Im Herbst hatte die Verwaltung noch angeregt, die Planungen um mehrere Jahre zu schieben, wie Jens Dietrich berichtet, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bezirksrat Nordstadt-Schunteraue: „Der Kostenansatz für den Neubau sollte aus dem Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 herausgenommen und in der Investitionsplanung deutlich weiter in die Zukunft verschoben werden.“

Alle Fraktionen reichten daraufhin einen gemeinsamen Antrag ein: Einstimmig beschlossen sie, die Verwaltung aufzufordern, die Rückstellung zurückzunehmen und die ursprüngliche Zeitplanung weiter zu verfolgen.

Mit Erfolg. Dietrich ist zufrieden: „Das ist natürlich sehr zu begrüßen und auch dringend notwendig, nachdem bereits einige Jahre über die Frage ,Sanierung oder Neubau?’ diskutiert wurde. Es ist wichtig, dass bald angefangen wird.“ Immerhin sei das Jugendzentrum B58 „ein regionaler Leuchtturm im Hinblick auf die Jugend(kultur)arbeit und in der Arbeit mit jungen Musikerinnen und Musikern, auch wegen der sich dort bietenden Probe- und Auftrittsmöglichkeiten“.

Ähnlich sieht das Horst-Dieter Steinert von den Grünen: „Im Oktober gab es einen Begehungstermin. Das alte Gebäude ist in einem desolaten Zustand, die Räumlichkeiten sind beengt. Es wird wirklich Zeit, dass es losgeht!“

Was bisher geschah:

Erst soll der Neubau errichtet, dann das Altgebäude abgerissen werden

Um eine vorübergehende Schließung des Kinder- und Jugendzentrums zu vermeiden, soll der Neubau unmittelbar neben dem Bestandsgebäude errichtet werden. So will man erreichen, dass das jetzige B58 bis zum Umzug zumindest partiell in Betrieb bleiben kann, heißt es aus der Stadtverwaltung. Eine längere Schließung soll vermieden werden. „Anschließend wird der nicht mehr wirtschaftlich zu sanierende Altbestand abgerissen und eine Herrichtung der freiwerdenden Flächen als neue Außenanlage erfolgen“, kündigt Foitzik an. Der Neubau soll einen barrierefreien Zugang erhalten.

Und was ist aus der Idee geworden, auf dem Grundstück neben dem B58 Gewerbe oder Büros anzusiedeln? Die Verwaltung dazu: „Inwieweit Spielräume für andere Nutzungen auf dem Grundstück möglich sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Es sind zunächst die Außenanlagen des B58 anhand der Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer zu planen.“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de