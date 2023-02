Drei Jugendplätze in Braunschweig werden saniert

Braunschweig. Die Stadt bekommt dafür Zuschüsse vom Land. Noch in diesem Jahr sind zum Beispiel an der Rollschuhbahn im Prinzenpark Umgestaltungen vorgesehen.

Die Stadt plant in diesem Jahr die Sanierung von drei Jugendplätzen. Daran beteilige sich das Land Niedersachsen mit einer Fördersumme von jeweils 35.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit dem Förderprogramm „Startklar in die Zukunft“ sollen Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, die Auswirkungen der Corona-Pandemie besser zu bewältigen. Unter anderem wird die Aufwertung von Jugendplätzen bezuschusst.

Die Stadt hatte Förderanträge für die Rollschuhbahn im Prinzenpark, den Jugendplatz am Biberweg in Ölper und den Jugendplatz an der Swinestraße im Emsviertel in der Weststadt gestellt. Dort möchte die Verwaltung mit Eigen- und Landesmitteln „attraktive Treffpunkte und Freizeiträume für Jugendliche mit Sport- und Spielangeboten“ schaffen, wie es heißt. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Für die Neugestaltung der drei Jugendplätze gab es jeweils eine Jugendbeteiligung

„An der beliebten Rollschuhbahn im Prinz-Albrecht-Park sollen sowohl der Skatebereich als auch die Basketballfläche zeitgemäß umgestaltet werden“, kündigt die Stadt an. Für die Planung, die sich in erster Linie auf die Ergebnisse einer Jugendbeteiligung stütze, habe man ein Fachbüro aus Köln gewonnen. Die Gesamtkosten werden auf etwa 490.000 Euro geschätzt.

Der Jugendplatz am Biberweg werde ebenfalls auf Grundlage der Ergebnisse einer Jugendbeteiligung umgestaltet. Die Planung erfolge durch die Stadt. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf insgesamt ca. 215.000 Euro.

„Der Jugendplatz an der Swinestraße befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und soll grundlegend überarbeitet werden“, erläutert die Stadt. Eine Kinder- und Jugendbeteiligung habe im Vorfeld stattgefunden. Ein extern beauftragtes Planungsbüro wird die Objektplanung und -umsetzung übernehmen. Die Kostenschätzung liegt bei rund 150.000 Euro.

red

