Braunschweig. Von Party bis Konzert: Lokpark, Stereowerk, Dom, Komödie, Kino, Kufa-Haus, Brunsviga, Theater oder Restaurants – es ist jede Menge los.

Was darf‘s denn dieses Mal zum Jahreswechsel sein? „Dinner for One“ und Feuerzangenbowle? Party, Spezial-Menü oder Theater? Es lohnt sich, rechtzeitig zu planen, denn noch gibt es Karten und Plätze. Wir zeigen hier beispielhaft einige Veranstaltungen in Braunschweig – natürlich ohne Gewähr, dass es überall noch Tickets gibt.

Silvesterparty im Lokpark: Mit Volldampf ins neue Jahr

Den Anfang macht die Band „Mr. Nice Guy“ mit Songs von AC/DC und Alphaville, Billy Idol und Deep Purple, den Scorpions und Survivor bis Whitesnake und ZZ Top. „Nahezu jeder zwischen 17 und 70 kennt die Songs, ist sofort in Feierlaune – und die Party geht los“, heißt es in der Ankündigung. Anschließend übernimmt der Ü30-DJ die musikalische Regie: „Mit Rock-Classics, 80er, 90er und NDW wird ins neue Jahr getanzt.“ Einlass im Lokpark an der Schwartzkopffstraße 3 ist ab 21 Uhr. Eintritt: 29 Euro (freie Platzwahl). Tickets gibt es hier.

Silvester im Braunschweiger Weihnachtscircus

Der Braunschweiger Weihnachtscircus „Circus Fliegenpilz“ kommt vom 21. Dezember bis 7. Januar wieder in die Stadt. An Silvester gibt es um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr Vorstellungen im Zelt auf dem Messegelände an der Eisenbütteler Straße. Die Veranstalter kündigen ein Festival für die ganze Familie mit internationalen Künstlern aus verschiedenen Ländern an, „eine unvergessliche Vorstellung mit Star-Comedian Mathieu, Jongleuren, Luftakrobaten, Artisten, Antipodisten und Clowns“. Die Varieté-Show von Weltrang verspreche Spannung, Emotionen, Humor und eine unerwartete Vielfalt. Tickets werden auf Reservierungsportalen ab 28,70 Euro angeboten.

Komödie am Altstadtmarkt: Drei Frauen im Schnee

Gleich drei Mal ist das Stück „Drei Frauen im Schnee“ am Silvesterabend in der Komödie am Altstadtmarkt zu sehen: 17 Uhr, 20 Uhr und 23 Uhr. In der Komödie von Angela Burmeister wird die Geschichte dreier selbstbewusster Frauen erzählt. Steffi freut sich auf einen romantischen Kurztrip in ein verschneites Wellness-Hotel in den Alpen, in dem sich ihr Mann mit ihr treffen will. Doch kaum ist sie an der Rezeption angekommen, da muss sie feststellen, dass die Realität leider ganz anders aussieht: Ihr Mann teilt ihr per Brief mit, dass er sie für eine Jüngere verlässt. Urplötzlich steht Steffi nicht nur vor den Scherben ihrer Ehe, sondern völlig überraschend auch noch buchstäblich vor ihrer Mutter Renate und ihrer Tochter Lena. Was machen die drei Frauen „zufällig“ zeitgleich an diesem abgelegenen Ort, obwohl keine von der anderen wissen sollte, dass sie sich dort aufhält? Und wer ist der fremde Mann, mit dem sich Renate heimlich trifft? ... Karten ab 48 Euro sind hier erhältlich.

Ü30-Silvesterparty im Stereowerk

Advanced-Music präsentiert die Stereowerk-Ü30-Silvester-Party zum zweiten Mal. DJ Maik Weber (Stereowerk, Ex Gewandhaus & Ü30 Stadthalle/MEC) sorgt laut der Ankündigung in der Main-Area für die perfekte Mischung unterschiedlichster Richtungen aus vergangenen Jahrzehnten und aktuellen Sound. „Wer die Musik der 70er und 80er Jahre bevorzugt, wird in der Side-Area bestens aufgehoben sein. Hier sorgt DJ Masi für beste Stimmung mit Musik von Abba bis ZZ Top.“ Beginn ist um 21 Uhr. Tickets gibt es für 15 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren) an den bekannte Vorverkaufsstellen, bei der Konzertkasse und auf eventim.de.

Große Silvester-Party im Kufa-Haus

Getanzt wird auf zwei Areas, im Saal und Bistro. Im Saal legen DJs vom Stereowerk, Rille Elf und Kufa-Racing-Team auf. Mit Rock & Alternative sowie den Hits aus 30 Jahren Musikgeschichte werden sie einen beschwingten Abend gestalten. „Im Bistro geben sich diverse Schallplattenunterhalter die Ehre und wollen mit Hip Hop, Funk, Soul und elektronischer Musik zum Tanzen verführen“, kündigen die Veranstalter an. Beginn ist 20 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf ab 8 Euro erhältlich.

Silvesterparty in der Brunsviga

Die traditionelle Silvesterparty in der Brunsviga soll in diesem Jahr durch die DJ Soundschwester Claudia mit internationalen Hits und tanzbaren Klassikern neu belebt werden. Bekannt ist sie aus dem Kult, dem Tanzraum und von Radio Okerwelle. Zu Mitternacht erhalten die Gäste ein Glas Sekt und eine vegetarische Suppe, beides im Ticketpreis inbegriffen. Beginn ist 22 Uhr. Tickets ab 15 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren) gibt es hier.

Silvesterkonzert bei Kerzenschein im Dom

Der Braunschweiger Dom lädt an Silvester um 21 Uhr zu einem Konzert bei Kerzenschein ein, um das Jahr besinnlich und in ganz besonderer Atmosphäre ausklingen zu lassen. Das Göttinger Barockorchester spielt festliche Barockmusik zum Altjahresabend. Mit dabei sind Dieter Meyer-Moortgat an der Orgel und Domorganist Witold Dulski. Tickets ab 7 Euro sind hier erhältlich.

Die traditionellen Silvesterpartys in der Braunschweiger Stadthalle sind zurzeit nicht möglich – aber andernorts wird natürlich kräftig gefeiert (Archiv). © BestPixels.de (Archiv) | Florian Kleinschmidt

Berliner Philharmoniker im Astor-Filmtheater

Wer sich am früheren Abend klassisch inspirieren lassen will, kann im Astor-Filmtheater ab 17 Uhr das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live verfolgen: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg – Ouvertüre und Der Venusberg“ (Richard Wagner). Siegmund aus Wagners Walküre ist eine Paraderolle Jonas Kaufmanns, der ihn leidenschaftlich und kämpferisch präsentiert. Kirill Petrenko dirigiert hier den ersten Akt der Oper. Tickets gibt’s hier.

Silvester im Staatstheater

Im Staatstheater gibt es gleich fünf verschiedene Angebote zu Silvester: Um 15 Uhr und auch noch mal um 20 Uhr startet Carmina Burana im Großen Haus, um 17.30 Uhr und ebenfalls um 20 Uhr ist das Schauspiel „Direktmusik“ im Kleinen Haus angesetzt. Außerdem gibt‘s im Aquarium um 20 Uhr das Schauspiel „Party in a Nutshell“. Mehr Infos und Tickets sind hier erhältlich.

Silvester im Überland

Braunschweigs höchstes Restaurant (Brawo-Park) lädt zu „Silvester Deluxe“ ein. Beginn ist um 19 Uhr mit einem Crémant-Empfang in der 17 Etage, es folgt ein „Gala-Buffet“. Später geht es ins Restaurant in der 18. Etage, wo ein DJ mit Partyhits wartet, und auf die Rooftop-Bar mit einem Blick über die Stadt. Informationen und Tickets für 249 Euro sind hier erhältlich.

Krimi-Dinner im Landhaus Seela

Das Restaurant lädt an Silvester zu „Sekt mit Schuss“ ein. Die Besucher können nicht nur schlemmen, sondern auch knallhart ermitteln. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier.

Silvester im Lord Helmchen

Lord Helmchen lädt zu Musical und Party mit dem Musical-Duo BahnFrei (20er Jahre) und DJ Axel (Musik der 80er bis heute) ein – und mit Buffet und Getränken. Los geht es um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft. Mehr Infos und Tickets für 134,51 Euro gibt es hier.

Venezianische Nacht in der Liebeskuh

Das Restaurant (Lange Straße) lädt an Silvester zu einer „Venezianischen Nacht“ ein. Neben einem Buffet bekommen die Gäste laut der Ankündigung DJ-Beats, eine stilvolle Kulisse und vieles mehr. Mehr Infos und Tickets für 120 Euro gibt es hier.

red