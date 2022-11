Braunschweig: Mutmaßlicher Fahrraddieb verletzt Polizistin

Bei Ermittlungen in der Kurt-Schumacher-Straße am vergangenen Donnerstag hat sich einer der Beteiligten aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten verhalten. Nach Angaben der Polizei schubste er eine 26-jährige Polizeibeamtin von sich weg. Die Polizistin brachte daraufhin den 23-jährigen Braunschweiger zu Boden, um weitere Angriffe zu unterbinden. Hierbei verletzte sie sich am Knie.

Die Beamten nahmen ihn anschließend fest. Vor dem Transport stellten sie fest, dass der Mann zuvor mit einem Fahrrad unterwegs war. Der 23-Jährige machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Fahrrades. Es besteht der Verdacht, dass er dieses entwendet hat. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des Fahrrades. Hinweise an das Polizeikommissariat Nord unter (0531) 4763315.

