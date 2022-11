Gospel-Day mit Konzerten auf dem Snodekk Braunschweig

Braunschweig. Kann man sich besser in Weihnachtsstimmung bringen, als wenn man einen ganzen Tag weihnachtliche Gospels singt? Hier ist das möglich:

Das Snodekk ist wieder am Start - im Sommer bekannt als Soldekk.

Gospel-Fans aufgepasst: Die Friedenskirche Braunschweig organisiert zum zweiten Mal einen Gospel-Day in Braunschweig.

Am Samstag, 10. Dezember, werden ab 10 Uhr unter der Leitung von Gebhard von Krosigk und Katrin Bienmüller in der Friedenskirche, Kälberwiese 1, mehrere weihnachtliche Gospelstücke eingeübt. Mitmachen kann jeder. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, die Freude am Singen genügt.

Zwei Konzerte auf dem Snodekk am Abend

Am Abend werden die geprobten Stücke auf dem Snodekk aufgeführt, dem Wintermarkt auf dem Parkhaus in der Steinstraße 2. Die beiden Konzerte beginnen um 18 und um 19 Uhr.

Der Unkostenbeitrag von 30 Euro für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Gospel-Days enthält Verpflegung und Getränke in der Friedenskirche. Anmeldung und weitere Infos unter: gospelworkshop22@t-online.de

