Braunschweig. Am Braunschweiger Petritorwall wollte der SUV abbiegen und übersah die 72-Jährige auf ihrem Pedelec. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(Symbolbild) Eine Fahrradfahrerin wurde auf der Celler Straße in Braunschweig von einem Auto angefahren. Sie stürzte und verletzte sich.

Polizei Braunschweig SUV fährt Radfahrerin auf der Celler Straße an und flüchtet

Eine Radfahrerin wurde am Samstagvormittag auf der Celler Straße von einem dunkelgrünen SUV angefahren und verletzte sich dabei. Wie die Polizei berichtet, war die 72-Jährige gegen 10.20 Uhr auf ihrem Pedelec in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe des Petritorwalls bog ein SUV von der Celler Straße nach rechts ab, ohne auf die Radfahrerin Rücksicht zu nehmen.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei. Der Fahrer des dunkelgrünen SUV floh vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de