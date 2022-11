Zurzeit ist kein Laden an den öffentlichen Ladestationen in Braunschweig möglich.

Vodafone Störung bei Vodafone: E-Ladesäulen in Braunschweig außer Betrieb

Wegen einer Störung im Vodafone-Mobilfunknetz wurde die Datenübertragung per SIM-Karten unterbrochen, mit denen auch Ladestationen für E-Autos betrieben werden. Daher kommt es zu Ausfällen von Ladesäulen. Betroffen sind auch die öffentlichen Ladestationen in Braunschweig, wie BS Energy mitteilt.

Durch die Störung seien die Ladesäulen seit Mittwoch offline, so dass keine Ladevorgänge per Smartphone und Ladekarte gestartet werden können. „Wir gehen davon aus, dass die Störung durch Vodafone kurzfristig behoben wird“, so BS Energy.

red

