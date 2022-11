Kälteeinbruch, Heizung kaputt – Familienmuseum muss schließen

Schon wird es kalt – und dann wird es auch nicht warm. Gleich zum Einbruch der Kälteperiode hat es das Braunschweigische Landesmuseum getroffen.

Nicht funktionierende Heizung, aktueller Kälteeinbruch

Das Landesmuseum teilt kurzfristig mit, dass „aufgrund nicht funktionierender Heizung in der Kirche St. Ulrici-Brüdern in der Straße Hintern Brüdern in der Braunschweiger Innenstadt und des aktuellen Kälteeinbruchs“ das Familienmuseum mit der Ausstellung „Hanse steinreich. Eine LEGO Zeitreise“ an diesem Wochenende leider geschlossen bleiben muss.

Die Lego-Zeitreise muss an diesem Wochenende leider ausfallen

„Sobald die Situation gelöst ist“ und die Ausstellung wieder öffnen könne, so die Pressemitteilung, informiere das Museum umgehend auf der Website www.3landesmuseen.de und über die Medien.

