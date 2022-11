Kultur in Braunschweig Weihnachtssingen im Stadion: Erstmals auch in Braunschweig

Auf eine Premiere kann sich Braunschweig freuen: Das „Weihnachtssingen im Eintracht-Stadion“ findet am Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr erstmals statt. Moderiert wird die Veranstaltung von Gerd-Peter Münden, dem Initiator von „Klasse! Wir singen“, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters Applaus Kulturproduktionen. Auch die musikalische Leitung wird Münden übernehmen. Gemeinsam gesungen werden deutschsprachige Kernlieder der Weihnachtszeit sowie einige internationale Klassiker mit Spaßfaktor.

Das Stadion der Union Berlin war in der Vergangenheit prall gefüllt beim Weihnachtssingen. So ähnlich könnte das Eintracht-Stadion im Dezember auch aussehen. (Archiv) Foto: Paul Zinken / dpa

Ausgehend von Union Berlin im Jahr 2003 gibt es inzwischen deutschlandweit Stadionsingen in der Vorweihnachtszeit, die die Herzen von Groß und Klein quer durch die Gesellschaft erwärmen, informiert Applaus Kulturproduktionen. Besonders attraktiv sei die Veranstaltung für Familien und Freundeskreise, die sich gemeinsam im Stadion zu der einmaligen Atmosphäre vereinen. Andernorts würden zigtausende Tickets in nur wenigen Tagen verkauft.

Tickets, Einlass und Veranstaltungsdauer

Paul Kunze, Geschäftsführer von Applaus Kulturproduktionen, und Münden hoffen, mit diesem Konzert eine Tradition zu begründen, die für Braunschweigerinnen und Braunschweiger zu einem Muss in der Vorweihnachtszeit wird, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Veranstaltung ist demnach für Menschen in jedem Alter. Der Eintritt kostet 19 Euro. Kinder unter 6 haben freien Eintritt, für Kinder bis 14 Jahren kosten die Karten 5 Euro. Je Vollzahler-Ticket sollen zudem 2 Euro an die Eintracht-Braunschweig-Stiftung gehen. Die Veranstaltung wird unterstützt von Hauptsponsor Volkswagen Financial Services und Eintracht Braunschweig. Weitere Informationen zum Programm sind auf applaus-kulturproduktionen.de zu finden.

Tickets für das „Weihnachtssingen im Eintracht-Stadion“ sind ab Samstag, 5. November, 10 Uhr bei der Konzertkasse, im Eintracht Fanshop und auf eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Einlass zum Weihnachtssingen ist ab 17 Uhr, Veranstaltungsende ist um 20 Uhr. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

