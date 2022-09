Die Braunschweiger Pizzeria Parco am Botanischen Garten schließt

Die Braunschweiger Pizzeria Parco am Botanischen Garten schließt

Do., 29.09.2022, 11.33 Uhr

Am 30. November schließt die Gastronomie in Braunschweig. Das liegt nicht nur an Corona und den Preissteigerungen.