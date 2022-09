Hubschrauber kreist lange über Braunschweig: Warum?

Braunschweig. Er flog am Montagmittag über eine Stunde lang über der Stadt, verharrte oft an einzelnen Orten. Viele Menschen rätselten, was da geschah.

Mehrere Anrufe und Mails von Lesern erreichten die Redaktion am Montagmittag: Ein Hubschrauber flog auffallend lange über der Stadt, verharrte oft an einer Stelle, flog langsam weiter, teilweise gefühlt sehr tief. Ein Leser schrieb: „Hubschrauberflüge sind nichts Außergewöhnliches, wenn jedoch ein Hubschrauber minutenlang auf einer Stelle schwebt, wird man als Anwohner unruhig und neugierig.“

Laut der Internetseite www.flightradar24.com ist der Hubschrauber um 13.05 Uhr am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gestartet und 14.43 Uhr wieder dort gelandet. Er war im Schnitt in einer Höhe von 600 bis 800 Metern unterwegs. Ein Polizeieinsatz? Nein – Polizeisprecherin Carolin Scherf gibt Entwarnung. Details kenne man aber nicht, sagte sie, doch der Flughafen wisse mehr. Also Anruf beim Flughafen. Dort heißt es, dass es sich um einen Vermessungsflug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gehandelt habe.

DLR: Messflüge über Braunschweig rund um das automatisierte Fahren

Das DLR erläutert auf Nachfrage: „Im Rahmen des DLR-internen Verkehrsforschungsprojektes KoKoVI (Koordinierter kooperativer Verkehr mit verteilter, lernender Intelligenz) finden bis zum 30. September Messflüge über Braunschweig sowie den umliegenden Landstraßen und Autobahnen statt.“ Während der Messflüge begleite der Hubschrauber, bestückt mit einem 4k-Kamerasystem, Forschungsfahrzeuge auf festgelegten Teststrecken. In Flughöhen um 700 Meter nehme er Luftbilder der Fahrzeuge auf.

„Die erhobenen Daten werden im Anschluss durch mehrere DLR-Institute ausgewertet und zur Entwicklung neuer Methoden zur Positions- und Umfeldbestimmung genutzt“, so DLR-Pressesprecher Andreas Schütz. „Ziel ist die künftige Ausweitung des Erfassungshorizonts automatisierter Fahrzeuge, so dass durch vorausschauendes Verhalten die Effizienz im Verkehrsablauf gesteigert und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöht wird.“

Es geht um die Vernetzung von Fahrzeugen, Radfahrern, Fußgängern und Ampeln

Über das Projekt „KoKoVI“ informiert das DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik auf seiner Internetseite: Um den Straßenverkehr sicherer, effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten, arbeite man an Technologien zur Vernetzung der einzelnen Verkehrsteilnehmer, heißt es dort. So könne das zur Verfügung stehende Straßennetz optimal ausgenutzt werden. Acht Institute des DLR forschen gemeinsam an der Vernetzung und Kooperation von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern sowie Ampeln und Sensoren.

