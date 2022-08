Braunschweiger Zoll beschlagnahmt 28.000 E-Zigaretten auf A2

Braunschweig. Die Zöllner kontrollierten am Montag in Braunschweig einen Kleintransporter und fanden Zehntausende E-Zigaretten.

Mehrere Pakete voller E-Zigaretten fand der Braunschweiger Zoll am Montag in einem Kleintransporter.

Der Zoll hat am Montag 28.000 E-Zigaretten an der Autobahn 2 bei Braunschweig-Watenbüttel sichergestellt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, überprüfte die Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen des Hauptzollamts Braunschweig einen Kleintransporter. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere in grünen Säcken verpackte Kartons unbekannten Inhalts. Die Verpackungen waren mit asiatischen Schriftzeichen versehen. Nach Aushändigung der Papiere und Öffnen eines Kartons kamen E-Zigaretten zum Vorschein. Alle Verpackungen verfügten über deutsche Warnhinweise und deutsche Beschriftungen, jedoch nicht über die notwendigen deutschen Steuerzeichen. Insgesamt konnten 28.000 Stück (56.000 Milliliter Liquid) E-Zigaretten unterschiedlicher Geschmacksrichtungen von den Zöllnern des Hauptzollamts Braunschweigs sichergestellt werden.

Aufgrund weiterer Hinweise wird von einer Einfuhr aus Asien in die Niederlande ausgegangen. Die gefälschten und unversteuerten E-Zigaretten waren vermutlich für den deutschen Markt bestimmt. Rechtschreibfehler auf den Verpackungen, falsche Produktnummern und Hinweise weisen auf Fälschungen hin. Hier schließt sich eine weitere Bearbeitung im Rahmen des Markenrechtsschutzes an. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet und ein Steuerbescheid in Höhe von 9000 Euro erstellt. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, dass er in den Niederlanden einen Kleintransporter angemietet habe. Für den Transport der Zigaretten habe er in den Niederlanden von einer weiteren Person Geld erhalten.

Funde von E-Zigaretten für Braunschweiger Zollamt relativ neu

Die E-Zigaretten wurden durch den Zoll sichergestellt und eine Sicherheitsleistung (Kaution) gegen den Fahrer erhoben. Dieser hatte nun keinen Grund mehr seine geplante Fahrt fortzusetzen. Funde im Bereich von E-Zigaretten sind auch für die Kontrolleinheit des Hauptzollamts Braunschweig noch relativ neu. Seit Juli 2022 werden E-Zigaretten mit einer eigenen Steuer belegt. „Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Besteuerung von E-Zigaretten der Schmuggel in Zukunft weiter zunehmen wird“, so Pressesprecher Thomas Czapla.

