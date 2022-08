Hitze! Sieben spritzige Badeorte in Braunschweig

Der Sommer ist noch nicht fertig mit uns: Auch in den nächsten Tagen werden Spitzentemperaturen von über 30 Grad erwartet. Also was tun, um sich bei dieser Hitze abzukühlen? Wir sagen: Ab ins Freibad!

Ob anspruchsvolles Schwimmen oder gemütliches Planschen: Freibäder halten für Gäste aller Altersgruppen mehr bereit als nur die begehrte Abkühlung im Wasser. Für viele ist das übliche „Drumherum“ mindestens genauso wichtig. Dazu gehören gemütliche Liegewiesen, die fast schon kultigen „Pommes Rot-Weiß“ oder einfach eine harmonische Zeit mit Freunden oder der Familie.

Genau dafür hat Braunschweig eine Menge zu bieten. Jeder Badeort kann dabei für sich punkten: das Stadtbad im Bürgerpark, das kleine Freibad in Waggum und das Raffteichbad (alle drei Stadtbad GmbH), das Kennelbad (Kennel-Bad-Verein) sowie der Heidbergsee. Auch die Wasserwelt und das privat betriebene Bad Gliesmarode haben tolle Außenbereiche zu bieten.

Und nicht vergessen: Immer vorsichtig bleiben und Sonnencreme auftragen!

Freibad Bürgerpark

Wir stellen hier alle Badeorte vor und beginnen mit dem Stadtbad, das zum Beispiel mit einer 62 Meter langen Wasserrutsche lockt – und mit einem Zehn-Meter-Sprungturm! Wer noch mehr Sport will, findet unter anderem eine Slackline und einen Niedrigseilgarten. Auf der Liegewiese ist viel Platz, Kinder haben einen eigenen Planschbereich und am Kiosk gibt’s Stärkung.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 6-20 Uhr, So 7-20 Uhr. Preise: Tageskarte ermäßigt 3,70 Euro, Erwachsene 4,80 Euro. Info:www.stadtbad-bs.de

Raffteichbad

Im Raffteichbad zwischen Westpark, Timmerlaher Busch und B1 lässt sich im 50-Meter-Becken wunderbar eine Bahn nach der anderen ziehen. Außerdem gibt’s ein Extra-Springbecken, ein Beachvolleyballfeld und ein Beachsoccerfeld. Kinder können sich im Planschbecken vergnügen. Ein Highlight: die Wasserspritzlandschaft. Natürlich nicht zu vergessen: Spielplatz, Liegewiese und der Freibadkiosk! Das Bad ist mit der Buslinie 418 sehr gut erreichbar.

Öffnungszeiten: Die Bäderampel entscheidet je nach Wetterlage. Freitag, 12. August, und Samstag, 13. August, jeweils 6-20 Uhr. Preise: Tageskarte ermäßigt 3,70 Euro, Erwachsene 4,80 Euro (der Feierabendtarif ist etwas günstiger). Info:www.stadtbad-bs.de

Freibad Waggum

Nach dem erfolgreichen Kampf um den Erhalt des Bades und der 2015 abgeschlossenen Sanierung erfreuen sich viele Badegäste am 25-Meter-Becken – und seit 2018 auch am neu eingerichteten Wasserspielplatz. Hier im Norden am Rande der Stadt geht’s besonders familiär zu. Die Gäste können Beachvolleyball und Riesenschach spielen. Ebenso wichtig: der Freibadkiosk. Und: Der Förderverein spielt eine unverzichtbare Rolle, um das Bad attraktiv zu halten.

Öffnungszeiten: Die Bäderampel entscheidet je nach Wetterlage. Freitag, 12. August, und Samstag, 13. August, jeweils 11-19 Uhr. Preise: Tageskarte ermäßigt 2,70 Euro, Erwachsene 3,70 Euro (nur Barzahlung möglich). Info: www.stadtbad-bs.de

Kennelbad

Das Kennelbad – seit 2002 ehrenamtlich von einem Verein geführt – ist mit seinem Sandstrand perfekt für Familien. Wer will, kann sich sportlich austoben, zum Beispiel bei Beach-Volleyball, Beach-Soccer und an Fitnessgeräten. Einen Spielplatz und einen Kiosk gibt’s neben der Liegewiese ebenso. Auch FKK-Freunde finden einen eigenen Bereich vor. Die Wasserqualität des Naturbads wird regelmäßig überprüft.

Öffnungszeiten: Fr 14-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 12-18 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten oder Änderungen stehen tagesaktuell auf der Internetseite. Preise: 3-11 Jahre 1,50 Euro, 12-17 Jahre 2,50 Euro, Erwachsene 3 Euro, Mitglieder kostenlos. Info:www.kennel-bad.de

Bad Gliesmarode

Das Bad Gliesmarode, das ja eigentlich ein Hallenbad ist, wird auch an heißen Tage gern besucht, wie Peter Knapp, Mitglied der Bad-Geschäftsführung, berichtet. Der Grund ist ganz einfach: Das Bad hat einen 6000 Quadratmeter großen Außenbereich mit Liegewiese und kleinem Außenbecken, das man auch von drinnen erreicht. „Es ist sehr schattig, weil wir viele Bäume haben – und gleichzeitig gibt es genügend Möglichkeiten, sich zu sonnen.“ Wer’s sportlich mag, kann auch Volleyball oder Badminton spielen. Die nötigen Utensilien können im Bad geliehen werden.

Öffnungszeiten: Mo 12-21 Uhr, Di-Fr 7.30-21 Uhr, Sa/So 9-19 Uhr. Preise: Tageskarte Kinder 7,90 Euro, Erwachsene 10,50 Euro (und etliche weitere Tarife). Info: www.bad.bs

Heidbergsee

Das Baden im Heidbergsee steht schon lange bei vielen Menschen hoch im Kurs. Seit zwei Jahren ist es nun auch ganz offiziell erlaubt – abgesehen von einem Teilbereich im Süden. Der Heidbergsee ist damit der einzige See in Braunschweig, in dem man schwimmen darf. Er ist gesäumt von Sandstrand und Wiesen, von einem Fitnesszirkel sowie Plätzen für Streetball, Beachvolleyball und Fußball.

Was zu beachten ist: In der Badesaison sind Hunde am Strand tabu. Und: Es gibt keine Badeaufsicht. Das Wasser kann stellenweise sehr kalt sein. In beiden Seeteilen gibt es Abbruchkanten. Aus der Zeit des Kiesabbaus befinden sich noch Industrieteile im See – beim Springen vom Ufer oder von Booten besteht Lebensgefahr!

Wasserwelt

In der Wasserwelt kann man nicht nur drinnen planschen und schwimmen, sondern draußen im Grünen ebenso. Auch an Sportangeboten mangelt es dort nicht: Neben dem Beachvolleyballfeld gibt’s noch zwei Trampoline. Nicht zu vergessen die beiden Rutschen, die zwar nicht zum Außenbereich gehören, aber an heißen Tagen ein besonderer Genuss sein können – wenn man sich traut. Das Tempo ist mächtig gewaltig, und hinterher bietet sich dann wieder eine Erholung im Außenbecken an.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 8-21.30 Uhr, So 8-20.30 Uhr. Preise: Tageskarte ermäßigt 5 Euro, Erwachsene 6,50 Euro (90 Minuten sind etwas günstiger). Info:www.stadtbad-bs.de

