Braunschweiger IG Metall wählt neue Führungsspitze

Delegierte der IG Metall Braunschweig haben vor Kurzem ein neues Führungsduo gewählt: Mit sehr großer Zustimmung wurden Garnet Alps zur ersten Bevollmächtigten und Malte Stahlhut zum zweiten Bevollmächtigten und Kassierer gewählt, teilt die IG Metall mit. „Die bisherige erste Bevollmächtigte Eva Stassek übergibt ihr Amt zum 1. September an ihre Nachfolgerin. Stassek wechselt nach 33 Jahren als Gewerkschaftssekretärin und Bevollmächtigte in die Altersteilzeit.“

Die Wirtschaftsingenieurin Garnet Alps (40) ist bereits seit sechs Jahren als zweite Bevollmächtigte insbesondere für die Tarifpolitik und die Betriebsbetreuung der Metall- und Elektroindustrie in Braunschweig und Wolfenbüttel verantwortlich. Finanzen und Mitgliederentwicklung der Geschäftsstelle gehören ebenfalls zu ihrem Zuständigkeitsbereich.

Einer ihrer Schwerpunkte war und ist laut der Gewerkschaft die Arbeit mit Beschäftigten aus den Büros, der Konstruktion, der IT, der Forschung und Entwicklung – sowohl in der Metall- und Elektroindustrie als auch bei Volkswagen und den VW-Töchtern, wie der VW Financial Services AG und VW Group Services. Vorher arbeitete Garnet Alps in der IG-Metall-Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Dort war sie zuständig für Angestellten- und Studierendenarbeit, Frauen- und Gleichstellungspolitik und tarifpolitisch zuständig für Entwicklungsdienstleister.

Erfahrung in der Durchsetzung von Tarifbindung in bisher tariflosen Betrieben

Der neugewählte zweite Bevollmächtigte Malte Stahlhut ist seit elf Jahren in der Geschäftsstelle Braunschweig für die gewerkschaftliche und kollektivrechtliche Begleitung betrieblicher Gremien (insbesondere Vertrauensleute, Betriebsräte) der Metall- und Elektroindustrie, die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und für Arbeits- und Sozialrechtsberatung zuständig.

Der diplomierte Erwachsenenbildner und Industrieelektroniker (45) wirkt in verschiedenen Tarif- und Verhandlungskommissionen mit und hat Erfahrung in der Durchsetzung von Tarifbindung in bisher tariflosen Betrieben. Im DGB-Stadtverband Braunschweig, in dem die gemeinsamen lokalen Aktivitäten der Einzelgewerkschaften geplant und koordiniert werden, hat er den Vorsitz inne.

Neben den neuen Bevollmächtigten wurden drei neue Mitglieder des Ortsvorstandes gewählt: Holger Neumann (VW Financial Services), Felizitas Schimkowiak (Bühler) und Mike Willecke (Schimmel). Sie treten die Nachfolge von Martin Grun (ehemals BHW), Thilo Kondermann (Schimmel) und Petra Reinheimer (VW Financial Services) an.

