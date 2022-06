Braunschweiger Tierschützer fordern Schließung der Schlachthäuser

Mehrere Dutzend Teilnehmer haben am Samstag mit einer Demonstration durch die Braunschweiger Innenstadt gefordert, sämtliche Schlachthäuser zu schließen. Dazu aufgerufen hat der Verein „Animal Rights Watch“ (Ariwa), der auch in Braunschweig eine Ortsgruppe hat.

Wie der Zusammenschluss auf seiner Homepage schreibt, soll es auch in anderen Städten über den Sommer verteilt zu Kundgebungen und Demonstrationen kommen. Die Tierschützer wollen das Schlachten beenden unter anderem wegen der „grenzenlosen Gewalt“, die den Tieren widerfährt.

Dresscode: Schwarze Kleidung, rotes Oberteil

In Braunschweig wurden die Teilnehmer gebeten, schwarze Kleidung und ein rotes Oberteil zu tragen. Bereits seit dem Mittag gibt es verschiedene Aktionen am Bohlweg und in der Georg-Eckert-Straße. An Ständen wollen die Tierschützer die Bevölkerung informieren. Auf dem Schlossplatz soll am späten Nachmittag eine Abschlusskundgebung stattfinden.

