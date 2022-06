Braunschweig. Weil Kunststoff auf einem angeschalteten Herd lag, entwickelte sich am Freitag der Brand. Wurde das Gerät vorsätzlich angeschaltet? Was bekannt ist.

Die Braunschweiger Feuerwehr ist am Freitagvormittag in ein Bürgeramt ausgerückt (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Feuer in Braunschweiger Bürgeramt: War es Brandstiftung?

Im Braunschweiger Bürgeramt in der Friedrich-Seele-Straße ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Verletzten. Kunststoffgegenstände, die auf einem angeschalteten Herd lagen, entzündeten sich laut ersten Ermittlungsergebnissen. Ein städtischer Mitarbeiter entdeckte das Feuer zufällig. In dem Gebäudeteil wird aktuell renoviert. Nach Ausbruch des Feuers wurde der Gebäudeteil evakuiert. Die Polizei ermittelt nun, ob jemand vorsätzlich den Herd angeschaltet hat.

Einsatzzeit war gegen elf Uhr. Wie die Berufsfeuerwehr auf Nachfrage mitteilt, waren die Haupt- und Südwache vor Ort, außerdem wurden einige Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

