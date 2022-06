Braunschweiger Kripo ist heute bei Aktenzeichen XY

Bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ ist am heutigen Mittwoch, 1. Juni, ab 20.15 Uhr auch die Zentrale Kriminalinspektion der Braunschweiger Polizei vertreten. Es geht um das sogenannte „Cold Calling“, also unerwünschte telefonische Werbung – die Angerufenen werden dabei zu Geldanlagen verleitet.

Wie ein Polizeisprecher mitteilt, gab es in letzter Zeit vermehrt Fälle dieser Art. Einer werde in der Sendung vorgestellt: Demnach erhält ein Handwerker einen Anruf von einem vermeintlichen Anlageberater, der ihm Aktien eines bestimmten Unternehmens nahelegt. Der Handwerker willigt ein. Mit 10.000 Euro geht es los, am Ende werden es fast 200.000 Euro – doch das Geld ist weg. „Statt satter Gewinne gibt es ein böses Erwachen“, heißt es in der Ankündigung. „Nur ein Opfer von vielen. Der Schaden geht in die Millionen.“

red

