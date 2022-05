Braunschweig: Diebe klauen aus Schaufenster und fliehen nach Unfall

Braunschweig. In der Nacht zu Sonntag kam es bei der Flucht zu einem schweren Unfall in der Innenstadt. Die Täter mussten die Beute zurücklassen.

Am Steinweg in Braunschweig haben Diebe das Schaufenster eines Schmuckgeschäfts eingeschlagen. Anschließend flüchteten sie ohne Beute nach einem Verkehrsunfall.

Die Polizei sucht drei flüchtige Diebe, die sich nach einem Unfall in der Braunschweiger Innenstadt in der Nacht zu Sonntag unerkannt davonmachen konnten.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter am Steinweg Sonntagnacht nach drei Uhr die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsgeschäfts für Schmuck eingeschlagen und einen Teil des dort ausgelegten Schmucks gestohlen. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden.

Täter rasen durch die Braunschweiger Innenstadt – dann kracht es

Mit einem Audi RS flüchteten die Täter mit überhöhter Geschwindigkeit vom Steinweg in die Wilhelmstraße. Als sie trotz roter Ampel auf die Kreuzung Wilhelmstraße/ Fallersleber Straße fuhren, stießen sie mit einem Audi A3 zusammen, der in die Wilhelmstraße einbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls gerieten beide Fahrzeuge erheblich ins Schleudern, bevor sie jenseits der Kreuzung zum Stehen kamen. Der Wagen der Täter überrollte dabei ein Verkehrszeichen und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, der wiederum zwei weitere geparkte Autos zusammenschob. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge beschädigt, die beiden Audis wiesen massive Schäden auf und waren nicht mehr fahrbereit.

Im Anschluss an den Unfall flüchteten drei männliche Personen zu Fuß von der Unfallstelle. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr aufgefunden werden.

Täter ließen Diebesgut im Auto zurück

Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Tatort und am Unfallort. Der Audi RS und die darin befindliche mutmaßliche Beute des Einbruchs wurden sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass die verwendeten Kennzeichen erst kurz zuvor in Lehre gestohlen worden waren.

Die Polizei leitete Strafverfahren unter anderem wegen Einbruchsdiebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, Kennzeichendiebstahls und -missbrauchs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein.

Die Täter wurden beschrieben als männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Einer trug eine dunkle Kapuzenjacke und ein weißes Basecap. Ein anderer hatte gelockte dunkle Haare.

Zeugen die den Einbruch oder den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei unter (0531) 4762516 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Autos im Braunschweiger Siegfridviertel beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag mehrere Fahrzeuge in der Volkerstraße und im Donnerburgweg im Braunschweiger Siegfridviertel beschädigt. Laut Polizei-Bericht wurde ein Motorrad und ein Motorroller umgestoßen und beschädigt. Auf einem VW-Transporter wurde ein Baustellenzaun abgelegt. Der Kleinbus wurde außerdem an den Türen beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Interessant ist hier auch der mögliche Tatzeitraum. Wann wurden die Beschädigungen gesehen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer (0531) 4763315.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de